Дзен и News Media Holding заключили партнёрство в рамках ЦИПР-2026

21 мая 2026, 13:04

Максим Иксанов и Александр Толокольников (Фото: пресс-служба News Media Holding )

Дзен и News Media Holding подписали соглашение о партнёрстве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В рамках сотрудничества в Дзене появится проект Mash Money, который будет рассказывать широкой аудитории про экономику и бизнес.





Соглашение о партнёрстве подписали генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и управляющий директор Дзена Александр Толокольников. Согласно достигнутым договорённостям, News Media Holding будет публиковать экономический контент в рамках медиа Mash Money в Дзене, где будут просто и понятно объяснять широкой аудитории сложные экономические процессы.



Кроме того, на главной странице dzen.ru появится специальный раздел Mash Money, из-за чего проект сможет охватить более 67 млн пользователей платформы.





«Мы видим, что сейчас у нашей аудитории есть потребность в изучении финансовой ситуации, но в понятном, доступном формате. Сотрудничество с Дзеном закрывает сразу две задачи: удовлетворение интересов читателей и раскрытие новых возможностей для бизнеса. Мы рассматриваем Дзен не просто как канал дистрибуции, а как альтернативу сайту для развития Mash Money», — отметил Иксанов.

«Соглашение с News Media Holding по совместному развитию Mash Money позволит нам закрыть эту потребность аудитории, а холдингу — выйти с новым медиа на многомиллионную аудиторию платформы. Для Дзена это также возможность развивать понятную модель запуска тематических медиа внутри платформы, ориентированную на спрос аудитории», — подчеркнул Толокольников.