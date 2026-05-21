Дзен и News Media Holding заключили партнёрство в рамках ЦИПР-2026
Дзен и News Media Holding подписали соглашение о партнёрстве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В рамках сотрудничества в Дзене появится проект Mash Money, который будет рассказывать широкой аудитории про экономику и бизнес.
Соглашение о партнёрстве подписали генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и управляющий директор Дзена Александр Толокольников. Согласно достигнутым договорённостям, News Media Holding будет публиковать экономический контент в рамках медиа Mash Money в Дзене, где будут просто и понятно объяснять широкой аудитории сложные экономические процессы.
Кроме того, на главной странице dzen.ru появится специальный раздел Mash Money, из-за чего проект сможет охватить более 67 млн пользователей платформы.
«Мы видим, что сейчас у нашей аудитории есть потребность в изучении финансовой ситуации, но в понятном, доступном формате. Сотрудничество с Дзеном закрывает сразу две задачи: удовлетворение интересов читателей и раскрытие новых возможностей для бизнеса. Мы рассматриваем Дзен не просто как канал дистрибуции, а как альтернативу сайту для развития Mash Money», — отметил Иксанов.
Он добавил, что проект позволит пользователям получить понятную подачу сложных экономических тем, а рекламодателям — доступ к новой качественной аудитории внутри делового контента.
По словам Толокольникова, на сегодняшний день экономика стабильно входит в топ-5 самых востребованных тем публикаций в Дзене. При этом люди ищут контент про сложные финансовые вопросы, написанный простым и понятным языком.
«Соглашение с News Media Holding по совместному развитию Mash Money позволит нам закрыть эту потребность аудитории, а холдингу — выйти с новым медиа на многомиллионную аудиторию платформы. Для Дзена это также возможность развивать понятную модель запуска тематических медиа внутри платформы, ориентированную на спрос аудитории», — подчеркнул Толокольников.
Дзен является новостной платформой, где миллионы людей могут узнавать главное — от громких мировых событий до локальных новостей, трендов и культурных явлений. При этом алгоритмы Дзена формируют персональную ленту, исходя из учета интересов пользователей, где собраны новости от крупнейших СМИ и тематический актуальный контент от нишевых авторов.