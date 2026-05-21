В Московской области установили почётное звание для IT-специалистов

21 мая 2026, 16:10

Депутаты Мособлдумы установили почётное звание для специалистов IT-отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Новое звание «Почётный работник информационных технологий Московской области» будут присваивать за заслуги в развитии этих технологий и безопасности.

«Мы живём в эпоху, когда цифровые технологии перестали быть просто удобным дополнением к жизни, а стали её неотъемлемой частью. Жители записываются к врачу через интернет, получают государственные услуги онлайн, а региональные ведомства обрабатывают гигантские массивы данных», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.