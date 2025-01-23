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Казань вошла в топ-10 туристических направлений у иностранцев в Новый год

Фото: iStock/inewsistock

Фото: iStock/inewsistock

Казань вошла в топ-10 туристических направлений у иностранцев во время новогодних праздников. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», сообщает «Татар-информ».
Как отмечается, больше всего иностранных туристов приезжали в Казань из Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Бахрейна.
«Большинство иностранных гостей бронировали размещение в отелях и апартаментах Казани парами — 43%. На путешествия двух взрослых без детей или в одиночку пришлось 40% бронирований. На компании от трех человек — 10%, на семьи с детьми — 7%», — приводят в издании результаты исследования.


По информации экспертов, в основном туристы предпочитали отели, доля бронирований достигла 54%, а апартаменты — 30%. Отдых в хостелах выбирали 16 процентов.

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#казань
Эксперт оценил, как сильно пострадает туризм Анапы после разлива мазута в Черном море
Эксперт Крылов: турпоток Анапы упадет на 25% из-за разлива мазута в Черном море
21 января 2025, 16:24

Фото: iStock/Elena Mishina

Разлив мазута в Черном море обрушит летний туристический поток в направлении Анапы на 20-25% относительно прошлого года. Об этом заявил замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов в комментарии для NEWS.ru.
По его мнению, в таких пропорциях упадут и доходы местных жителей, работа которых связана с туристами, и налоговые поступления в местные бюджеты.

Крылов добавил, что турпоток может просто перераспределиться и вырасти в Крыму, Кавказе и Абхазии. Однако, подчеркнул он, это также зависит и от других факторов, в том числе цен, международной ситуации и транспортной доступности.

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#волонтёр
#человек
#доходы
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Спрос на зарубежные командировки в России вырос на 13% за 2024 год
20 января 2025, 22:34

Фото: istockphoto/Sitikka

Спрос на зарубежные командировки в России за 2024 год вырос на 13%, а их доля среди всех корпоративных поездок составила 17%. К соответствующим выводам пришел анализ компании «Аэроклуб». При этом, как отмечается, средняя стоимость авиабилетов не изменилась вопреки инфляции и ослаблению рубля.
«Стабилизация цен на авиабилеты стала одним из положительных факторов, повлиявших на продолжающийся рост деловой активности за рубежом. Бизнес смог адаптироваться к изменившимся условиям, сохраняя баланс между затратами и стратегическими приоритетами», — отмечается в исследовании, с которым ознакомились «Известия».
Тем временем эксперт организации гражданской авиации Павел Герасимов раскрыл, какие компенсации положены пассажирам при задержке рейсов из-за временных ограничений в аэропортах и режима закрытого неба. В беседе с Общественной Службой Новостей юрист пояснил, что права таких пассажиров ничем не отличаются от прав тех, чьи рейсы задержались по другим причинам. Авиабилет, подчеркнул он, можно вернуть при любой причине задержки борта.
«В случае задержки рейса свыше двух часов пассажиры имеют право на бесплатные прохладительные напитки. <…> Горячее питание предоставляют компании при задержке свыше четырех часов. <…> При задержке свыше восьми часов предоставляется отельный номер и гостиничное размещение с учетом трансфера и питания», — рассказал Герасимов.
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Большинство туристов считают Россию перспективным направлением для отдыха
17 января 2025, 16:50

Фото: iStock/yulenochekk

Большинство туристов из дружественных стран, таких как Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Оман, считают Россию перспективным направлением для отдыха. К соответствующим выводам пришел опрос Центра стратегических разработок. Чаще всего, как отмечается, иностранцы оценивали Москву, Петербург, Казань, Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, Золотого кольца России.
«Наиболее крупные суммы готовы потратить туристы из ОАЭ — более 765 тысяч рублей и Саудовской Аравии – почти 385 тысяч, меньше других могут позволить себе путешественники из Ирана — около 120 тысяч и Индии — более 72 тысяч», — пишет «Петербургский дневник».
Тем временем врач-терапевт Андрей Кондрахин не советует в ближайшее время выбирать в качестве направления для отдыха побережье Черного моря, так как концентрация в воздухе опасных для человека веществ все еще высокая. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что срок, когда это направление вновь станет безопасным, зависит от качества работ по чистке акватории.
«Если зачистка будет проведена качественно, пары рано или поздно перестанут выделяться, потому что они летучие, и тогда можно будет вновь выбирать это место для отдыха», — отметил Кондрахин.
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#терапевт
#туризм
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Число подмосковных гостиниц за пять лет увеличилось более чем на 1 тыс.
16 января 2025, 15:14

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области за пять лет количество отелей и гостиниц увеличилось более чем на 1 тыс. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, выступая с докладом на заседании Мособлдумы.
«Число классифицированных мест для размещения туристов за пять лет увеличилось в регионе с 258 до 1309. Среднегодовая загрузка номерного фонда в классифицированных гостиницах в прошедшем году составила 42%, 70% из них – это четырёх- и пятизвёздочные отели», – рассказал министр.
По словам Кузнецова, благодаря льготному кредиту на строительство гостиниц в Подмосковье построят 11 гостиничных комплексов и один спортивно-оздоровительный аква-термальный комплекс.

В планах – вместе с сервисом каршеринга «Белка» создать новые уникальные автомобильные маршруты по Московской области.

Министр добавил, что туристический портал Московской области за 2024 год посетили более 3 млн человек.

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#московская область
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Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области
13 января 2025, 16:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На праздник Крещения россияне традиционно окунаются в прорубь. «Радио 1» предлагает список лучших мест для купания в Подмосковье.

Купель на территории собора Воскресения Христова

Адрес: Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й км, военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Рядом с купелью в парке будут дежурить врачи и спасатели, также установят палатки, в которых можно будет согреться и попить чай.

Источник (купель) преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ»


Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Взгляднево.

Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский вознёс молитву в этом месте, и из скалы забила вода. Сегодня источник, который относится к подворью Троице-Сергиевой лавры, полностью оборудован всем необходимым: есть купель, раздевалки, трапезная, часовня.

Купель у церкви Преображения Господня в селе Радонеж


Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, село Радонеж.

Село Радонеж в Московской области известно тем, что здесь вместе с родителями жил преподобный Сергий Радонежский. Купель находится у церкви Преображения Господня, на берегу реки Пажи. Для всех желающих окунуться обустроен удобный спуск в воду, а также есть тёплые раздевалки.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Прорубь на озере Сенеж


Адрес: г. Солнечногорск, улица Сенежская, озеро Сенеж.

На пляже возле озера установят тёплые раздевалки, будут дежурить спасатели, медицинские работники и полиция.

Источник «Белый колодец»


Адрес: г. Зарайск, спуск к реке Осётр от площади Урицкого.

Источник «Белый колодец» расположен на правом берегу реки Осётр. По преданию, источник появился в 1225 году в тот момент, когда священник Евстафий передавал удельному князю Феодору Юрьевичу чудотворную икону святителя Николы Зарайского. Сейчас на этом месте находится часовня, есть оборудованная купель.


Источник Николая Чудотворца


Адрес: городской округ Коломна, село Андреевское, у реки Коломенки.

Источник был благоустроен и освящён в 2005 году, в день памяти святителя Николая.

Купель при храме Покрова Пресвятой Богородицы


Адрес: Дмитровский городской округ, село Жестылево.

Купель находится внутри небольшой деревянной часовни, возле храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Купель рядом с Саввино-Сторожевским монастырём


Адрес: Одинцовский городской округ, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, д. 8, стр. 26.

Близ Саввино-Сторожевского мужского монастыря есть источник преподобного Саввы — по преданию, колодец был вырыт в 1400 году. Там построена деревянная часовня, оборудованы две купели: мужская и женская, возле каждой есть просторная раздевалка.

Фото: iStock/FaST_9

Купель на Истре возле Новоиерусалимского монастыря

Адрес: г. Истра, Новоиерусалимская набережная, дом 2.

У Воскресенского Новоиерусалимского монастыря каждый год оборудуют прорубь на реке Истре, где могут окунуться все желающие. На берегу будут установлены шатры-раздевалки.

Троицкий храм


Адрес: городской округ Мытищи, село Троицкое, улица Святотроицкая, дом 1, строение 1.

Село Троицкое — одно из самых популярных мест в Подмосковье, где можно покупаться на Крещение. Прорубь на Клязьминском водохранилище будет расположена рядом с Троицким храмом.

Источник преподобного Давида Серпуховского


Адрес: городской округ Чехов, село Талеж.

Источник находится на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни. Считается, что вода в нём обладает целебными свойствами. Рядом с источником расположены две купальни (мужская и женская), беседка и храм-часовня. Есть парковка.

С полным списком мест, оборудованных для крещенских купаний в Московской области, можно ознакомиться здесь.

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#минское крещение
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#одинцовский городской округ
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2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России
Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России
08 января 2025, 14:43

Фото: iStock/frantic00

Около 80 миллионов туристических поездок по России совершили россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.
Отмечается, что такие показатели говорят о высоком интересе к путешествиям по России. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, было совершено почти на 11% больше поездок.

По данным Росстата, в 2024 году количество турпоездок составило 79,2 миллиона. Также увеличивается туризм иностранцев в России. Наиболее яркая динамика наблюдается на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровском крае количество поездок выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморском крае – на 112%. Значительная часть путешественников прибывает из Китая.

Традиционно наиболее интересными для туристов российскими регионами стали Москва (11,1 млн поездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербурге (5,8 миллиона).

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#россия
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#статистика
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Названы топ-7 регионов России для активного зимнего отдыха
Мурманскую область, Алтай и Карелию назвали лучшими местами для зимнего отдыха
27 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Мурманскую область, Алтайский край и Карелию назвали лучшими местами для активного зимнего отдыха. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс Путешествий». Следом, по их мнению, идут Байкал, горы Башкортостана, Тува и Кабардино-Балкария.
«Исследовать дикие ландшафты Кольского полуострова можно на снегоходах, а самые смелые и подготовленные туристы наслаждаются местными пейзажами с вершины замерзших водопадов. Любителям активного времяпрепровождения стоит посетить и Хибины», — пишет RT, ознакомившееся с исследованием.
В то же время в Ассоциации туроператоров России высказались и о заграничном туризме, в частности, о Таиланде, который решил стать страной-партнером БРИКС. Как пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «Газетой.Ru», данное решение не отразится на стоимости туристических поездок для россиян в ближайшем будущем.
«Присоединение Таиланда к БРИКС в качестве страны-партнера на туризме в ближайшей перспективе не скажется, потому что у нас и так максимально лояльные условия с точки зрения доступа россиян на курорты Таиланда. Они из неазиатских стран занимают первое место», — объяснил он.
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Турагент перечислила страны, где для отдыха не нужна виза
Турагент Ансталь: в 2025 году россиянам не потребуется виза в ОАЭ, Турцию и Кубу
26 декабря 2024, 21:23

Фото: iStock/inewsistock

В 2025 году россиянам не потребуется оформлять визу для поездки в ОАЭ, Турцию, Сербию и на Кубу. Об этом сообщила турагент Наталия Ансталь. По ее информации, для путешествия в эти страны достаточно будет одного лишь загранпаспорта.
«Для определенных направлений россиянам не нужны визы, лишь загранпаспорт. К таким направлениям относятся страны СНГ, Турция, Сербия, Молдавия, Черногория, Египет, Вьетнам, Куба, Мальдивы, Индонезия, ОАЭ, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Венесуэла, Маврикий, Марокко, Сейшелы, Тунис и другие», — перечислила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Ансталь подчеркнула, что у россиян достаточно большой список стран, для поездки в которые не потребуется оформление визы. Однако проблема в том, отметила она, что не во все эти страны есть прямые рейсы, а многие туристы не хотят тратить время и деньги на пересадки.

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Турагент назвала лучшие страны для зимнего отпуска
Турагент Ансталь: для зимнего отпуска подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка
25 декабря 2024, 20:35

Фото: iStock/FTiare

Для зимнего отпуска в 2025 году подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка, так как в этих странах начался высокий сезон. Об этом заявила турагент Наталия Ансталь. По ее мнению, также можно рассмотреть Вьетнам, Индонезия, Венесуэла и Танзания.
«Это те направления, которые чаще всего выбирают для зимнего отдыха, поскольку там уже идет высокий сезон, что способствует отличному отдыху», — пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Для тех, кто предпочитает отдыхать в России, турагент посоветовала Камчатку, Байкал, Шерегеш, Красную Поляну, Мурманск и Карелию, где зимой открываются особенно красивые виды. Также есть и более классические туры, добавила Ансталь, к примеру, Калининград, Золотое кольцо и Санкт-Петербург.

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#туры
#калининград
#петербург
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