Казань вошла в топ-10 туристических направлений у иностранцев в Новый год

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Казань вошла в топ-10 туристических направлений у иностранцев во время новогодних праздников. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», сообщает «Татар-информ».
Как отмечается, больше всего иностранных туристов приезжали в Казань из Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Бахрейна.
По информации экспертов, в основном туристы предпочитали отели, доля бронирований достигла 54%, а апартаменты — 30%. Отдых в хостелах выбирали 16 процентов.
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«Большинство иностранных гостей бронировали размещение в отелях и апартаментах Казани парами — 43%. На путешествия двух взрослых без детей или в одиночку пришлось 40% бронирований. На компании от трех человек — 10%, на семьи с детьми — 7%», — приводят в издании результаты исследования.
По информации экспертов, в основном туристы предпочитали отели, доля бронирований достигла 54%, а апартаменты — 30%. Отдых в хостелах выбирали 16 процентов.
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Данил Пономарев