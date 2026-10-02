Татарстан стал лидером России по сбору картофеля на личных участках

02 октября 2026, 16:30

В 2025 году жители республики собрали 846 тысяч тонн картофеля

Фото: istockphoto / cash14

Личные подсобные хозяйства, дачники и огородники обеспечили 80% урожая картофеля в Татарстане в 2025 году. Объем составил 846 тысяч тонн — это самый высокий показатель среди регионов России. Такие данные приводит исследование «Если быть точным», сообщает Татар-информ.