Татарстан стал лидером России по сбору картофеля на личных участках
Личные подсобные хозяйства, дачники и огородники обеспечили 80% урожая картофеля в Татарстане в 2025 году. Объем составил 846 тысяч тонн — это самый высокий показатель среди регионов России. Такие данные приводит исследование «Если быть точным», сообщает Татар-информ.
В среднем по стране доля картофеля, выращенного в личных хозяйствах, составляет 57%. Урожайность в Татарстане также оказалась одной из самых высоких: около 230 кг с сотки против примерно 155 кг в среднем по России. (Татар-информ
При этом россияне постепенно отказываются от выращивания картофеля на собственных участках. С 2016 по 2021 год площади под этой культурой в личных хозяйствах сократились почти на треть. Часть людей предпочитает покупать овощи в магазинах, пожилым становится сложнее работать на огороде, а молодежь реже занимается выращиванием продуктов самостоятельно.
Всего в сельской местности России насчитывается 16,2 млн личных подсобных хозяйств общей площадью 9,8 млн гектаров. Еще 1,1 млн гектаров занимают дачные участки в некоммерческих товариществах. Вместе ЛПХ и дачники выращивают более половины всего картофеля в стране, почти половину овощей и практически все ягоды.
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