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Гастроэнтеролог раскрыл правду об овощных чипсах

Врач Белоусов: Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату
Фото: iStock/Olga Chzhu

Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату. Об этом сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, пишет «Лента.ру».



По его словам, овощные чипсы — это ловушка, потому что люди часто переносят полезные свойства свежих овощей на готовый продукт. Морковь и свекла, из которых делают чипсы, полезны, но после термической обработки и добавления масла и соли они превращаются в совершенно иной продукт. Не стоит рассматривать их как полноценную замену свежим овощам, отметил врач.

Белоусов объяснил, что в процессе производства из овощей удаляется большая часть воды, из-за чего они становятся легкими и концентрированными. Несколько килограммов свежих овощей могут превратиться в небольшую горсть чипсов, которую съесть гораздо проще, чем исходный продукт. Это может привести к неконтролируемому увеличению потребления калорий, предупредил специалист.

Гастроэнтеролог также обратил внимание на технологию приготовления. Он отметил, что при обычной сушке часть витаминов, чувствительных к нагреву, действительно может разрушаться, хотя некоторые другие полезные вещества сохраняются. Однако при интенсивном нагреве, особенно при жарке, в продуктах с высоким содержанием крахмала может образовываться акриламид, который считается опасным для здоровья, заключил Белоусов.

Екатерина Коршунова

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