Гастроэнтеролог раскрыл правду об овощных чипсах

05 октября 2026, 10:38

Врач Белоусов: Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату

Фото: iStock/Olga Chzhu

Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату. Об этом сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, пишет «Лента.ру».