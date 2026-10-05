Гастроэнтеролог раскрыл правду об овощных чипсах
Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату. Об этом сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, пишет «Лента.ру».
По его словам, овощные чипсы — это ловушка, потому что люди часто переносят полезные свойства свежих овощей на готовый продукт. Морковь и свекла, из которых делают чипсы, полезны, но после термической обработки и добавления масла и соли они превращаются в совершенно иной продукт. Не стоит рассматривать их как полноценную замену свежим овощам, отметил врач.
Белоусов объяснил, что в процессе производства из овощей удаляется большая часть воды, из-за чего они становятся легкими и концентрированными. Несколько килограммов свежих овощей могут превратиться в небольшую горсть чипсов, которую съесть гораздо проще, чем исходный продукт. Это может привести к неконтролируемому увеличению потребления калорий, предупредил специалист.
Гастроэнтеролог также обратил внимание на технологию приготовления. Он отметил, что при обычной сушке часть витаминов, чувствительных к нагреву, действительно может разрушаться, хотя некоторые другие полезные вещества сохраняются. Однако при интенсивном нагреве, особенно при жарке, в продуктах с высоким содержанием крахмала может образовываться акриламид, который считается опасным для здоровья, заключил Белоусов.
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