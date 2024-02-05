Татьяна Буцкая рассказала о причине запрета отсаживать детей от родителей в самолётах

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Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая отметила, что более пристальное внимание к авиаперевозкам с детьми началось после инцидента с блогером, который рассказал об этом на большую аудиторию. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
«У нас все началось с той истории вот этого блогера, когда рассадили маму и грудного ребенка. Ребенка «привязали» к папе, который сидел в эконом-классе, а мама летела в бизнес-классе. Ну, в общем, покормить ребенка она не могла. И я со своей стороны написала обращение в прокуратуру и разъяснение в аэрофлоте мы попросили. И в принципе, да, все, ну как бы с точки зрения аэрофлота, выглядело, что инцидент исчерпан, что рассмотрели, пересмотрели правила перелетов, «будем информировать, будем по возможности сажать всегда вместе» и так далее», — поделилась председатель.
Она подчеркнула, что в ходе дополнительных проверок с прокуратурой и департаментом в статистике было зафиксировано большое количество случаев, когда детей разделяют с родителями.
«И, в общем, из тысячи обращений в год 5% приходят по детям, причем там случаи бывают, на мой взгляд, совершенно невозможные. Например, при стыковочных рельсах, допустим, ребенка не просто не сажают вместе с родителем, а отказывают в перевозке ребенка, например, считая, что у него неправильно оформлено свидетельство о рождении. И был случай, когда родители улетели, а ребенка оставили в аэропорту одного, пока правильные документы не пришлют. Проблемы есть. И связанны они с тем, что ребенок сидит отдельно от родителей, тоже существуют. Поскольку это не закреплено буквой закона, что обязаны посадить ребенка рядом с родителем», — отметила Татьяна Буцкая.
Она, добавила, что также возникает проблема, когда ребенка привязывают к одному из родителей. И они не понимают к кому именно.
«По правилам каждой авиакомпании привязка при бронировании электронных билетов идет по своему порядку. В какой-то авиакомпании к первому родителю зарегистрированному привязывают, в какой-то ко второму. А бывают случаи, когда одновременно регистрируют несколько людей. Допустим, двое родителей и какой-нибудь друг семьи. Ну, да, вот они летят там, три взрослых и ребенок, да, кто-то один оплачивает и делается как будто одно бронирование. В авиакомпаниях в этом листе бронирования нет зоны, куда водить свидетельство о рождении. То есть непонятно, и ребенок может быть привязан к этому взрослому человеку, который совершенно не является родителем. То есть вот таких нюансов много. И для того, чтобы закрепить право родителей стать вместе с ребенком и дальше в таких методических рекомендациях дать уже направление по работе каждой конкретной авиакомпании, мы, собственно говоря, и разрабатываем этот проект», — заключила спикер.
Стоит отметить, что в ходе законопроекта будут предусматривать условия, что бы оба родителя находились рядом с ребенком. Кроме этого,если семья летит с несколькими детьми также будут внесены в проект определенные критерии которые будут регулирование расположения детей и родителей в самолете.
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Мира Полтева