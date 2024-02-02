Треш-стримеров приравняют к педофилам: Госдума начала борьбу с насилием в соцсетях

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С председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной прошло интервью на тему: «Как защитить подростков от деструктивного воздействия соцсетей». Парламентарий рассказала о планах Правительства на текущий год, о мерах поддержки молодых семей в регионах и о том, как в России будут искоренять треш-стримеров.
Законопроект о противодействии треш-стримам
В конце января текущего года в первом чтении был принят законопроект о противодействии треш-стримам, который предполагает наложение штрафов и лишение возможности зарабатывать на подобном контенте в интернете. Кроме того, Правительство внесло в Госдуму документ об усилении ответственности для взрослых за вовлечение несовершеннолетних в преступления.
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Нина Останина в ходе интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила, что является соавтором вносимых поправок, и по ее мнению, ответственность совершеннолетних лиц за вовлечение подросток в преступную деятельность, должна быть ужесточена.
«Закон прошел все согласовательные процедуры, вскоре он будет вынесен на обсуждение. Там дано определение о запрете трансляции сцен жестокости, насилия. Будет создан единый реестр тех, кто не понял, какую угрозу они несут себе и обществу, эти люди будут лишены возможности заниматься треш-стриминговой деятельностью. Взрослые заслуживают самого жесткого наказания за вовлечение детей в преступную деятельность. Здесь нужны самые жесткие меры, как для педофилов. Если подросток делает какие-то вещи не осознанно, то взрослый все осознает», - пояснила депутат.
Что повлияло на рост треш-стримеров в России
На вопрос о том, почему возникла необходимость ограждать детей от треш-контента и почему он получил распространение, парламентарий ответила, что на это повлияли события на Украине.
«Не надо думать, что это то, что происходит только в сознании несовершеннолетнего. Это целенаправленная политика, если кто-то думает, что война идет только в зоне спецоперации, мы давно говорим, что война направлена на изменение сознания в нашем обществе. Не свойственная культуре русского, советского человека жестокость, желание нажиться на беде другого, трансляция этого – это не у нас. Вспомните наши фильмы, у нас же никогда не было «ужастиков», откуда они к нам пришли, нужно понимать. События на Украине показали, что в 2014-2015 годах на 50% стало больше преступности среди подростков, так как они вовлекались в преступления с помощью социальных сетей. Это явление не безобидное и направлено на изменение сознания наших детей и молодежи», - пояснила Останина.
Как будут бороться с жестоким контентом в России
На вопрос о том, как государство намерено бороться с трансляцией треш-стримов, депутат ответила, что важно исключить полумеры.
«Главное, чтобы не было полумер. Уже приняли в первом чтении два законопроекта, изменения внесены в КоАП и УК РФ. Треш-стриминг получил распространение не только в социальных сетях, но и благодаря телеканалам, которые показывают этих треш-стримеров, приглашают их в программы», - объяснила депутат.
Она также добавила, что в настоящее время преобладает не культ ума, а культ наживы.
«Многие сейчас хотят прославиться, как Блиновская: «вот у нее миллиард доходов, и я так могу». Неустоявшаяся психика подростков толкает их на то, чтобы завтра проснуться знаменитым, они готовы на все», - добавила парламентарий.
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Она также отметила, что нужны новые объедения, которые вовлекут подростков в полезную деятельность.
«Нужно подумать, как организовать подростков из неблагополучных или неполных семей. Нельзя разделить школу, семью и общественное пространство. Есть хорошие родители, но ребенок оказывается преступником. Если у нас не будет комплексной, единой политики, то мы будем иметь дело с пермскими стрелками», - пояснила Останина.
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