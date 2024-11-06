Татьяна Витушева вновь возглавила городской округ Истра

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Совет депутатов городского округа Истра избрал Татьяну Витушеву главой муниципалитета ещё на пять лет. Об этом сказано в решении совета, опубликованном на сайте администрации муниципалитета.
Витушева должна приступить к исполнению полномочий не позднее 21 ноября.
Татьяна Витушева родилась в Смоленской области. Закончила Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, а также РАНХиГС.
В органах власти Московской области работает с 2011 года. Занимала посты замминистра ЖКХ Подмосковья, замминистра стройкомплекса и ЖКХ Московской области. Руководила областным управлением Госадмтехнадзора. В октябре 2019 года возглавила городской округ Истра.
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Татьяна Витушева родилась в Смоленской области. Закончила Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, а также РАНХиГС.
В органах власти Московской области работает с 2011 года. Занимала посты замминистра ЖКХ Подмосковья, замминистра стройкомплекса и ЖКХ Московской области. Руководила областным управлением Госадмтехнадзора. В октябре 2019 года возглавила городской округ Истра.
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Лора Луганская