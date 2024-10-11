В Истре благоустроят центр города, лесопарк, пляж и сквер

Фото: пресс-служба правительства МО
Масштабная программа по благоустройству будет реализована в городском округе Истра в будущем году, она затронет городские и природные территории. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В 2025 году приведут в порядок историческую часть города, включая Центральную площадь. Это будет сделано благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов, инициированном президентом», — сказала Татьяна Витушева.Кроме того, в планах на будущий год стоит благоустройство пляжа на реке Поповка в Дедовске, благоустройство городского лесопарка «Соколка» и создание сквера в посёлке Глебовский.
За последние несколько лет в округе благоустроили Центральный парк в Истре и парк «Фабричный» в Дедовске, открыли лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе, а недавно завершили благоустройство дедовского парка «Гучково». Татьяна Витушева отметила, что этот парк стал новой точкой притяжения для жителей всех возрастов.
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Лев Каштанов