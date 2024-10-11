В Истре благоустроят центр города, лесопарк, пляж и сквер

Осенняя пора может радовать нас солнечными днями и золотыми листьями в парках и скверах. Гулять в такое время года одно удовольствие: питомцу не жарко, а сухие дни позволяют больше времени проводить на улице. Однако не стоит забывать, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке.