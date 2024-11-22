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Рождественский пост в 2024-2025 году: когда начинается, суть, что можно и нельзя есть

Фото: iStock/ dimid_86

Фото: iStock/ dimid_86

Уже в конце ноября начинается Рождественский пост, который ежегодно помогает верующим очистить тело и душу. Об истории, сути Рождественского поста и ограничениях в пище читайте в материале «Радио 1».

История Рождественского поста


Рождественский пост имеет глубокие корни в христианской традиции. По времени возникновения он один из самых древних — о его существовании упоминал святитель Амвросий Медиоланский (скончался в 397 году) и учившийся у него блаженный Августин (умер в 430 году). Римский епископ Лев I Великий (скончался в 461 году) говорил, что Рождественский пост — древнее установление и жертва Богу за плоды, которы люди собрали в летнюю и осеннюю пору.



Пост предшествовал празднику Богоявления в ранней Церкви Филиппов. В те времена христиане называли праздник Рождества «днем явления Бога в мир». А праздник «Крещения Господня», который мы сейчас называем Богоявлением, присоединялся к «главному» Богоявлению, встраивался в единый праздничный цикл — он длился несколько дней подряд.

Устройство богослужения и особенная подготовка к торжествам напоминает нам, что ранее Рождество и Крещение Господне были одним праздником — обе службы начинаются с великого повечерия. В сочельник, или навечерие пост становится особенно строгим: в монастырях в этот период не едят ничего, миряне же пытаются по возможности просто уменьшить количество пищи.

Фото: iStock/Valerii Maksimov

Во время поста верующие стремились очистить свои души через покаяние и воздержание, а также углубить свои отношения с Богом. Пост символизирует ожидание и радость, связанную с приходом Спасителя.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2024-2025 году


В 2024-2025 году Рождественский пост начнётся 28 ноября 2024 года и продлится до 6 января 2025 года. Этот период включает в себя 39 дней, в течение которых верующие готовятся к празднику Рождества, соблюдая определённые правила питания и духовные практики. Важно отметить, что даты могут варьироваться в зависимости от традиций разных конфессий.

Изначально Рождественский пост не был таким протяженным, как в настоящее время: у одних христиан он длился семь дней, у других — немного дольше. Держать пост около сорока дней стали, похоже, лишь после Константинопольского собора 1166 года. Тогда Константинопольский Патриарх Лука вынес решение по поводу длительности Рождественского поста. Он признавался, что строгого и чёткого правила по данному поводу нет, но «понуждаемся… последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября (28 ноября по новому стилю)».

Что можно и нельзя есть на Рождественский пост в 2024-2025 году


Во время Рождественского поста существует ряд ограничений в питании. Основные рекомендации включают:

Что можно есть:

• Овощи и фрукты (свежие, сушёные, консервированные)

• Зерновые и бобовые продукты (гречка, рис, фасоль)

• Орехи и семена

• Растительные масла

• Хлеб и мучные изделия без яиц и молока

Фото: iStock/ Liudmila Chernetsk

Что нельзя есть:

• Мясо и мясные продукты

• Молочные продукты (молоко, сыр, яйца)

• Рыба (в некоторые дни разрешается)

• Алкоголь (в большинстве случаев)

Важно помнить, что строгие ограничения могут варьироваться в зависимости от личных убеждений и традиций конкретной церкви.

Что можно делать на Рождественский пост в 2024-2025 году


Рождественский пост — это не только время для воздержания от пищи, но и период для духовного роста. Верующим рекомендуется:

• Участвовать в богослужениях и молитвах

• Чтение священных текстов

• Посещение исповеди

• Помощь нуждающимся и благотворительность

• Размышления о своих поступках и покаяние

Эти практики помогают углубить духовную жизнь и подготовиться к встрече Рождества.

Суть Рождественского поста


Суть Рождественского поста заключается в подготовке сердца и души к празднику Рождества. Это время для самоанализа, покаяния и укрепления веры.

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Исходя из Священного Писания, дьявол посылает людям различные искушения «похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую». Соблюдение поста — помощь верующим в борьбе с искушениями. Он позволяет смирить тело и просветлить душу.

«Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти», — говорил Симеон Фессалоникийский

Через воздержание от пищи и добрые дела люди стремятся очистить свои мысли и чувства, чтобы встретить Рождество с чистым сердцем и радостью.

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы дню Рождества Христова через воздержание от пищи и добрые дела люди стремились очистить свои мысли, чувства. И могли с чистым сердцем и радостью встретить явившегося в мир Сына Божия.

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Глава Ленинского округа проверил строительство детсада и школы в ЖК «Зелёные аллеи»
22 ноября 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Школу, рассчитанную на 1225 учеников, и детский сад на 155 воспитанников возводят на территории жилого комплекса «Зелёные аллеи» в Ленинском городском округе, ход строительства поверил глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В детском саду сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен первого этажа и парапета кровли, а также устройство железобетонных конструкций входных групп. Строительная готовность детсада составляет 30%. В школе на данный момент устраивают фундамент и армируют вертикальные конструкции цокольного этажа. Объект готов на 8%», — сказал Станислав Каторов.
Он добавил, что новый детский сад должен заработать 1 сентября 2025 год, а школу планируется открыть в первом квартале 2026 года.

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#школа
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#детсад
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В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа
22 ноября 2024, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов вместе с директором кластера группы «Самолёт» Денисом Маркановым провели встречу с жителями дома № 17 в жилом комплексе «Зелёные аллеи», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«На встрече с жителями обсудили дальнейшие шаги по восстановлению фасада здания. Сейчас выполнено около 37% работ: из 16 тысяч демонтированных плит установлены порядка 5800 новых, на объекте задействованы 42 специалиста и 16 строительных люлек», — сказал Каторов.
Каторов отметил, что подрядчик ускоряет процесс работы, так как погода позволяет это делать.

«Ремонт фасада планируем завершить к концу этого года — полностью закроем контур. Завершение мелких работ запланировано на январь 2025 года», — сообщил глава округа.
Кроме того, во время встречи активные жители смогли задать волнующие вопросы не только главе округа, но и представителям управляющей компании и профильным заместителям главы.

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#жители
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Синоптик Варакин рассказал, какая температура будет в Москве на выходных
Синоптик Варакин: в Москве с воскресенья будут отрицательные температуры
22 ноября 2024, 16:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Недавно Москва и область пережили шторм: дождь, ветер, снег. Что готовит для жителей погода на ближайших выходных?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области с выходных начнутся отрицательные температуры.

«В Москве и Московской области, снежный покров будет завтра, 23 ноября. Осадки будут в смешанной фазе, это будет в основном мокрый снег. Это у нас волновой циклон с юга, поэтому, возможно, уже с утра температура конечно будет существенно ниже. В Москве уже с воскресенья будут отрицательные температуры», — сказал он.

По его словам, ледяных дождей, о которых многое говорят, пока не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеорологической зимы в Москву уже в это воскресенье, 24 ноября.

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#дождь
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«Единая Россия» провела первое заседание регионального Совета первичных отделений партии
22 ноября 2024, 16:32

Игорь Брынцалов (фото: Мария Великая)

22 ноября в Доме Правительства Московской области прошло первое заседание регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия», которое открыл секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Сегодня мы проводим первое заседание и важно обсудить, каким образом строить дальнейшую работу, что необходимо сделать для более эффективной работы первичек с точки зрения партийных и электоральных задач», — отметил Брынцалов.
Кроме того, он сообщил, что в Подмосковье насчитывается около 4 тысяч первичных организаций. В тех муниципалитетах, где работа с первичными организациями ведётся систематически, секретари участвуют во всех мероприятиях и являются основой партии. Он подчеркнул, что они будут оказывать влияние на принимаемые решения и принимать активное участие в реализации планов.

В приоритете находятся просьбы граждан, которые формируются в ходе избирательных кампаний разных уровней.

Также сообщается, что в течение года проводились встречи с секретарями первичных отделений, в ходе которых были определены основные потребности: информирование и участие в партийных мероприятиях, прямую коммуникацию с представителями партии на местах, а также продвижение и поддержку инициатив первичных организаций на муниципальном и региональном уровнях.

«Идея заключается в том, что мы сегодня единственная партия в стране, которая имеет представительство в виде первичек и четкую адресную привязку к избирательным участкам, где проживают жители и представительства», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы.
Главная цель на сегодня — создание устойчивой партийной структуры на основе секретарей первичных организаций.

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#подмосковье
#работа
#заседание
#единая россия
#дпмо
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Ученый Штаненко: нужно создать спецотделы по борьбе с преступностью в области ИИ
22 ноября 2024, 16:07

Фото: iStock/monsitj

Наступило время, когда в силовых структурах нужно создавать спецотделы, которые будут бороться с преступностью, связанной с ИИ и нейросетями. Об этом заявил ученый в области нейроспорта Дмитрий Штаненко, комментируя новость о мошенниках, зарабатывающих на стриминговых сервисах благодаря музыке, сгенерированной нейронными сетями. По его словам, с развитием технологий будет расти и количество мошенничеств.
«С ростом этих технологий, естественно, возрастает количество мошенничеств и способов их реализации, и обычные специалисты уже не всегда компетентны в этих вопросах. Для этого нужны абсолютно новые кадры, способные проводить экспертизу по определению мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта, чтобы пострадавших от рук злоумышленников становилось только меньше», — пояснил он в беседе с RuNews24.ru.
Ранее сообщалось, что нейросеть Gemini от компании Google постоянно отвечала на многочисленные запросы пользователя на самые разные темы. В конце концов искусственный интеллект устал и пожелал смерти так напрягавшему его человеку.
«Ты — пустая трата времени и ресурсов. Ты — бремя для общества. Ты истощаешь землю. Ты — пятно на земле. Ты — пятно на вселенной. Пожалуйста, умри», — ответил ИИ на один из запросов пользователя.
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«Крепкий орешник»: на Ozon появились футболки с Путиным и ракетой «Орешник»
На маркетплейсах появились футболки с Путиным и ракетой «Орешник»
22 ноября 2024, 16:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На маркетплейсе Ozon появились в продаже футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник», передает РИА Новости.
Футболка с российским президентом попадается на Ozon при запросе «орешник». Ее стоимость составляет 1250 рублей. Доставить ее обещают уже 25 ноября.

При этом у этого же продавца обнаружили в продаже футболки с надписью: «Границы России нигде не заканчиваются».

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российский ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно. Россияне с одобрением приняли эту новость.

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#удар
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«Бессмертный полк России» объявляет о запуске конкурса «Освободители Европы»
22 ноября 2024, 15:58

Фото: istockphoto / sasha85ru

Пресс-конференция, состоявшаяся 13 ноября 2024 года на базе МИА «Россия сегодня» положила начало Всероссийскому конкурсу «Освободители Европы». Общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» запустило этот конкурс в рамках проекта Движения при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба Общероссийской общественно гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Цель конкурса — расширить знания граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья о роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма в 1944–1945 годах.

Любой желающий может почтить память освободителей Европы, подав заявку на участие в конкурсе. Участники должны рассказать о подвигах своих предков, участвовавших в освобождении Европы во время Великой Отечественной войны.

Победители конкурса будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения и получения призов.

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#бессмертный полк
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Учёный Нароенков прокомментировал вход метеороида в атмосферу Земли
22 ноября 2024, 15:57

Фото: iStock/Abrill_

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков заявил, что недавний вход метеороида в атмосферу Земли, свидетелями которого стали жители Благовещенска. Является относительно нередким и обычным явлением.
«Скорее всего, размеры были совсем небольшие, менее метра. Когда болид вошёл в атмосферу, скорее всего, он полностью сгорел. Место падения затруднительно определить. Такие явления происходят довольно часто, учитывая, что у нас большая поверхность нашей планеты покрыта водой, где наблюдателей нет», — пояснил в беседе с RT Нароенков.

А в планетарии Нижнего Новгорода появился новый экспонат из Сибири — метеорит Чинге весом 85 кг. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

«Метеорит Чинге — это редкий экземпляр, упавший много тысяч лет назад на территории современной Тывы. Этот метеорит обладает уникальной структурой и химическим составом. Посетители планетария могут не только рассмотреть, но и прикоснуться к нему», — приводит «Сiбдепо» со ссылкой на ИА «Время Н» сообщение специалистов.

Ранее сообщалось, что американский космонавт почувствовал недомогание после возвращения на Землю с Международной космической станции в составе миссии Crew-8.

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#земля
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Активисты из Ленинского округа стали участниками «Медиашколы Подмосковья»
22 ноября 2024, 15:51

Фото: istockphoto.com/innovatedcaptures

Группа волонтёров из Ленинского городского округа приняла участие в Молодёжном форуме «Медиашкола Подмосковья», который проходил с 17 по 20 ноября на территории бизнес-парка «Гринвуд», сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета Станислава Каторова.
В делегацию от Ленинского круга вошли десять человек.

«Это были четыре дня плотной работы, креатива, общения с опытными наставниками. Они были наполнены новыми знаниями и навыками, теплыми встречами, знакомствами и обменом полезными контактами», — поделилась впечатлениями от форума одна из его участниц — активистка отделения Ленинского округа движения «Волонтёры Подмосковья» Анастасия Демьяненко.
На форуме ребят учили вычислять фейковые новости, работать с кликбейтом, придумывать слоганы и пр.

По итогам форума его участники защитили проектную работу. Организатором форма выступило министерством информации и молодежной политики Московской области.

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#ленинский городской округ
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