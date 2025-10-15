В усадьбе Вяземы пройдет Международный конкурс юных чтецов «Пушкинские встречи»
23 октября в Музее-заповеднике А. С. Пушкина, в усадьбе Вяземы Одинцовского округа, состоится VI Международный конкурс юных чтецов произведений Александра Пушкина «Пушкинские встречи», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Конкурс направлен на развитие интереса к творчеству поэта, воспитание любви к литературе и сохранение культурных традиций. В мероприятии примут участие школьники из разных регионов, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Участники представят своё видение классических произведений Пушкина и продемонстрируют выразительное чтение. Каждый конкурсант получит диплом и памятный подарок.
Зрителей также ждёт музыкальная программа с участием ансамбля классической музыки «Концертино» Детской музыкальной школы имени Ю. А. Шапорина при МГИМ имени А. Г. Шнитке.Организаторы конкурса — Музей-заповедник А. С. Пушкина и Благотворительный фонд «Развитие социально-значимых инициатив».
Возрастное ограничение: 6+
Адрес: Московская область, посёлок Большие Вяземы, усадьба Вяземы, Большой зал Восточного флигеля.
