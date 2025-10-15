В усадьбе Вяземы пройдет Международный конкурс юных чтецов «Пушкинские встречи»

15 октября 2025, 09:56

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

23 октября в Музее-заповеднике А. С. Пушкина, в усадьбе Вяземы Одинцовского округа, состоится VI Международный конкурс юных чтецов произведений Александра Пушкина «Пушкинские встречи», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.