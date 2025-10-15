Мосавтодор восстановил дорожные знаки в десяти округах Подмосковья
В рамках содержания региональных дорог специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и повреждённые дорожные знаки в десяти округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт провели на пяти городских улицах: Пролетарская в Серпухове, Пролетарский проспект в Щёлкове, переулок Урицкого в Рузе, Центральная улица в Лотошине и Пролетарская улица в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.
В малых населённых пунктах работы затронули также пять дорог: 64-й км Каширского шоссе в Домодедово, Центральную улицу в деревне Большие Белыничи Зарайска, Кудиновское шоссе в Обухово Богородского округа, Совхозную улицу в деревне Пирогово Мытищ и Центральную улицу в селе Старая Ситня Ступинского округа.
В Минтрансе отметили, что отсутствие или повреждение знака создаёт опасность для водителей, мешает правильно оценивать дорожную ситуацию и повышает риск аварий, поэтому работы проводятся оперативно.
Поддержание порядка на региональных дорогах ведётся регулярно: специалисты обследуют дороги и выполняют необходимые ремонтные работы элементов дорожной инфраструктуры.
Читайте также: