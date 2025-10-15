Мосавтодор восстановил дорожные знаки в десяти округах Подмосковья

15 октября 2025, 17:38

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках содержания региональных дорог специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и повреждённые дорожные знаки в десяти округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.