Подмосковье вошло в топ-3 по заявкам на Всероссийские педагогические чтения
85 преподавателей из Московской области подали заявки на участие в III Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия» конкурса «Моя страна – моя Россия» — проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Такая активность обеспечила Подмосковью третье место среди регионов по числу участников. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Чтения проводятся для обмена опытом педагогов из разных областей страны и расширения авторских практик.
«Всероссийские педагогические чтения сегодня становятся не просто профессиональной площадкой, а настоящим пространством единомышленников, объединённых стремлением развивать образование через ценности и смысл. (…) Такой обмен опытом помогает формировать целостное образовательное пространство страны, где педагог каждого уровня чувствует сопричастность общему делу – воспитанию думающего и ответственного гражданина России», — сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.Всего заявки на участие в чтениях подали более 2 тысяч российских педагогов. На отборочном этапе эксперты выберут 150 лучших практик, их авторов пригласят в Москву для презентации своих идей.