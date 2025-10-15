Подмосковье вошло в топ-3 по заявкам на Всероссийские педагогические чтения

15 октября 2025, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба конкурса «Моя страна — моя Россия»

85 преподавателей из Московской области подали заявки на участие в III Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия» конкурса «Моя страна – моя Россия» — проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Такая активность обеспечила Подмосковью третье место среди регионов по числу участников. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Чтения проводятся для обмена опытом педагогов из разных областей страны и расширения авторских практик.





«Всероссийские педагогические чтения сегодня становятся не просто профессиональной площадкой, а настоящим пространством единомышленников, объединённых стремлением развивать образование через ценности и смысл. (…) Такой обмен опытом помогает формировать целостное образовательное пространство страны, где педагог каждого уровня чувствует сопричастность общему делу – воспитанию думающего и ответственного гражданина России», — сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.