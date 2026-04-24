«Таврида» распределила места на летних образовательных заездах на 2026–2030 годы
Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида» — платформу для молодых деятелей культуры и искусства.
Платформа объединяет Академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды «Таврида» (летние школы академии), фестиваль «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты.
События арт-кластера входят в федеральный проект «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети». Организаторы реализуют их с 2015 года. Федеральное агентство по делам молодёжи утвердило значения на 2026 год и прогнозные значения на 2027–2030 годы по результату «Организованы и проведены образовательные заезды «Таврида».
На основе этих значений ведомство направляет рекомендуемое распределение итогового количества участников летних школ в очном и дистанционном форматах. Принимающая сторона обеспечивает проживание, питание и участие в программе. Подробная информация — на сайте.
