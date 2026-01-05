Коммунальный коллапс в Краснодарском крае: люди живут без воды и тепла пятые сутки

05 января 2026, 00:54

Жители Краснодарского края пятые сутки сидят без воды, света и тепла

Фото: iStock/aetb

В Краснодарском крае и Адыгее уже пятые сутки продолжаются масштабные перебои с коммунальными услугами. Десятки тысяч жителей Белореченского района остались без электричества, отопления и горячей воды, пишет издание «Осторожно, новости».





Проблемы начались вечером 30 декабря. Сначала возникли перебои с электричеством, а на следующее утро исчезли отопление и горячее водоснабжение.



В некоторых районах свет восстановили лишь накануне, тогда же появилась сотовая связь. Однако тепло и вода по‑прежнему отсутствуют. В регионе действует режим ЧС. В домах без генераторов температура опустилась до +4 °C. Люди вынуждены топить снег для получения жидкости. Из‑за холода гибнут домашние животные, например рыбы. Жители посёлка Родники сообщают о неоднократных отключениях и включениях электричества за сутки, что создаёт риск поломки бытовой техники из‑за скачков напряжения.



Власти заявляют, что все котельные запущены и тепло возвращается в дома, а электрики восстанавливают снабжение по «точечным заявкам». Однако местные жители опровергают эти сведения. Они жалуются, что не могут дозвониться до коммунальщиков и администрации, а выездные бригады не реагируют на вызовы. На дорогах до сих пор лежат поваленные деревья, городской транспорт ходит с большими задержками, а разрытые электрокоммуникации остаются без ремонта. Пострадавшие направляют жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.



«Дети и старики болеют, только сегодня на улицах Белореченска впервые увидели грейдер, который худо-бедно прибрал немного снега. Линии электропередачи в отвратительном состоянии, за деревьями администрация практически не следит — банально зимой выпал снег, оборваны все провода. Десятки тысяч людей страдают уже практически неделю, своими силами расчищают снег, греют воду и сидят на кухне у газовых плит», — пожаловались жители Белореченска.