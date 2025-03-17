Под Красноярском сын бизнесмена до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца

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Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярского края, который 17 лет назад до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца-предпринимателя. Об этом официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, трагедия произошла в селе Чунояр. Молодой человек работал у местного крупного лесозаготовителя. Однако в какой-то момент он не заплатил юноше за работу, поэтому тот решил пойти в полицию и разоблачить предпринимателя, занимающегося незаконной рубкой леса.
Однако подростка поспешил остановить 17-летний сын бизнесмена. Юноши поссорились и в ходе драки наследник предпринимателя жестоко избил бывшего работника отца. От полученной черепно-мозговой травмы парень скончался.
Лишь спустя 17 лет сын бизнесмена был задержан. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности. 35-летний житель Красноярского края полностью признал свою вину.
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Однако подростка поспешил остановить 17-летний сын бизнесмена. Юноши поссорились и в ходе драки наследник предпринимателя жестоко избил бывшего работника отца. От полученной черепно-мозговой травмы парень скончался.
Лишь спустя 17 лет сын бизнесмена был задержан. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности. 35-летний житель Красноярского края полностью признал свою вину.
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Анастасия Чинкова