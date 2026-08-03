Tecno показала концепт смартфона с экраном без видимой рамки
Китайская Tecno представила концептуальный смартфон, у которого экран занимает почти всю переднюю поверхность корпуса. Компания называет устройство первым телефоном на рынке без заметных рамок вокруг дисплея. Об этом сообщает Android Authority.
Разработчики добились такого эффекта после пересмотра расположения внутренних компонентов. По оценке журналистов, границы панели почти исчезают из виду, поэтому дисплей выглядит «парящим» над корпусом.
В рекламных материалах Tecno сопоставила новинку с iPhone 17 Pro. Производитель отметил, что у флагмана Apple рамки остаются заметными, несмотря на небольшую толщину. Полноценную презентацию аппарата Tecno планирует провести в сентябре на выставке IFA 2026. Тогда компания должна раскрыть характеристики и детали проекта.
Смартфон без рамок удобен тем, что при тех же габаритах корпуса предлагает более крупный экран. На нём комфортнее смотреть видео, читать статьи, работать с картами, документами и фотографиями: полезная площадь дисплея увеличивается, а сам телефон не становится заметно шире или выше.
Такой дизайн также делает устройство более современным и аккуратным. Изображение визуально занимает всю переднюю панель, поэтому интерфейс, игры и фильмы выглядят эффектнее и создают ощущение большего погружения. Особенно это заметно при просмотре контента в полноэкранном режиме. Кроме того, уменьшение рамок может сделать смартфон удобнее для повседневного использования одной рукой. Производители могут установить большой дисплей в сравнительно компактный корпус, который проще держать в ладони и носить в кармане.
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