Tecno показала концепт смартфона с экраном без видимой рамки

03 августа 2026, 07:53

Фото: iStock/dikushin

Китайская Tecno представила концептуальный смартфон, у которого экран занимает почти всю переднюю поверхность корпуса. Компания называет устройство первым телефоном на рынке без заметных рамок вокруг дисплея. Об этом сообщает Android Authority.