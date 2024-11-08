В подмосковной ГАИ рассказали, как распознать поддельную незамерзайку

Фото: пресс-служба Минтранса МО
С понижением температуры воздуха на улице в Московской области автовладельцы задумываются о покупке незамерзающего стеклоомывателя. Без него зимой не получится очистить лобовое стекло машины. В пресс-службе подмосковной ГАИ дали советы, как выбрать качественную жидкость и не попасть на недобросовестных продавцов.
«Большинство зимних жидкостей состоит из смеси спирта, воды, моющих средств, ароматизаторов и красителей. Обычно используют изопропиловый спирт с неприятным запахом, который эффективен при температуре до -23°C, и этиловый, у которого нет резкого запаха и который сохраняет текучесть при температуре до -80°C. Первый – дешёвый, его используют чаще всего», – пояснили в ведомстве.Там предупредили, что добавлять в незамерзайку метиловый спирт запретил Роспотребнадзор из-за его токсичности. Если в организм попадёт хотя бы 5 мл метанола, человеку будет грозить сильное отправление, от которого пострадают зрение и нервная система.
«Однако жидкость часто подделывают, используя в производстве метанол. Отличить подделку трудно. Метиловый спирт не придаёт ей особого запаха или цвета. Поэтому будьте внимательны при покупке, приобретайте жидкость только в специализированных магазинах», – отметили в ГАИ.Там порекомендовали попросить у продавца свидетельство о госрегистрации. Проверить его подлинность можно в реестре Роспотребнадзора. Необходимо также посмотреть на этикетку. Она должна быть ровно наклеена, с чётким текстом. На этикетке должны быть указаны состав жидкости, правила применения, наименование изготовителя, адрес производства и дата выпуска.
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Лора Луганская