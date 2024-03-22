Техэксперт Войлов заявил о росте строительных проектов в России в этом году

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Вице-президент ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Войлов заявил, что в этом году в России прогнозируется рост числа строительных проектов.
«Внимание девелоперов направлено на Приволжье, Урал и Сибирь. Среди регионов лидерами по количеству новых проектов стали Приволжский и Уральский федеральные округа. В каждом регионе рост составил 141%. На третьем месте Сибирский федеральный округ. Рост по количеству подготовленных проектов в 2023 году составил 136% и превысил значения двух предыдущих лет», — добавил в беседе с «Известиями» Войлов.Он также отметил, что в отрасли сохранится и даже усилится цифровизация.
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Мелисса Тимофеева