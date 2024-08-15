Технический эксперт Зинченко предложила неоычный метод борьбы с вандализмом на детских площадках

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московский регион лидирует в России по качеству содержания детских площадок.
Об этом «Радио 1» заявила технический судебный эксперт по безопасности детских игровых площадок Наталья Зинченко.
Она побывала на форуме «Безопасность детских игровых площадок», организованном Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Форум проходил на базе одного из производств комплектующих для детских игровых и спортивных площадок Санкт-Петербурга.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
По словам Зинченко, самым интересным вопросом был – нужно ли проводить испытания на проверку высоты критического падения на ремонтируемых участках резинового покрытия площадок.
Когда проводятся уходовые и ремонтные работы, объект существует достаточно долго и достаточно благополучно, отметила Наталья Зинченко. А старые площадки, по её словам, подлежат демонтажу. Одна из мер по продлению срока службы детских игровых площадок – недопущение вандализма и повреждений.
Прежде всего, к вандализму относятся несанкционированные граффити.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Для участников из более чем 45 городских округов Московской области организовали экскурсию по заводу. Им продемонстрировали весь процесс изготовления деталей для площадок. Также гостей познакомили с современными материалами и технологиями.
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Она побывала на форуме «Безопасность детских игровых площадок», организованном Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Форум проходил на базе одного из производств комплектующих для детских игровых и спортивных площадок Санкт-Петербурга.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«То, как содержится площадка, как обслуживается, каков выбор оборудования для той или иной детской площадки, которые у нас зонируются по возрасту, – всё это обсуждали на мероприятии. Его целью была популяризация требований безопасности. Сегодня техническим регламентом определяются выбор оборудования, его конструктив и содержание. Обо всём этом рассказывали представителям муниципалитетов, которые занимаются обслуживанием детских площадок. Убедилась в том, что Москва и Московская область у нас идут впереди всей России по содержанию площадок», – отметила эксперт.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
По словам Зинченко, самым интересным вопросом был – нужно ли проводить испытания на проверку высоты критического падения на ремонтируемых участках резинового покрытия площадок.
«На этот вопрос ответили: нет, не нужно, потому что толщина покрытия на площадках у нас устанавливается, и ремонтные работ проводит квалифицированные сотрудники, которые понимают, что несут за это ответственность, в том числе уголовную. Ответ однозначный: не нужно, но ремонтные работы должны проводиться. И они проводятся. Старые объекты бросают в плохом состоянии», – подчеркнула собеседница «Радио 1».Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Когда проводятся уходовые и ремонтные работы, объект существует достаточно долго и достаточно благополучно, отметила Наталья Зинченко. А старые площадки, по её словам, подлежат демонтажу. Одна из мер по продлению срока службы детских игровых площадок – недопущение вандализма и повреждений.
«Этому помогает видеонаблюдение. Насколько я знаю из общения с коллегами – сотрудниками Министерства по содержанию территорий государственного жилищного надзора Московской области, практически все площадки в Подмосковье оснащены видеонаблюдением. То есть по камерам можно однозначно определить, кто занимался вандализмом, кто разрушает детскую площадку, и привлекать к ответственности, в том числе несовершеннолетних и их родителей. Такая практика у нас существует не только в Московской области, но и на общественных территориях и различных объектах в регионах России. Привлекаем, штрафуем, наказываем, показываем, как делать нельзя», – сказала эксперт.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Прежде всего, к вандализму относятся несанкционированные граффити.
«Про это мы тоже говорили с коллегами. Я говорю: привлекайте детей, которые гуляют на площадках, выдавайте им средства защиты, перчатки и средства, удаляющие эти граффити. Уверена, что на третий раз у них больше не поднимется рука что-то написать», – заключила Зинченко.Участие в форуме в Санкт-Петербурге приняли более 60 человек. Это отраслевые представители министерства, муниципалитетов региона, а также руководители коммунальных служб Подмосковья.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Для участников из более чем 45 городских округов Московской области организовали экскурсию по заводу. Им продемонстрировали весь процесс изготовления деталей для площадок. Также гостей познакомили с современными материалами и технологиями.
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Лора Луганская