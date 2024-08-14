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В Жуковском увеличат и обновят детские площадки

14 августа 2024, 18:31
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в скверах на улице Баженова и Набережной Циолковского проводят модернизацию детских игровых площадок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Площадки оснастят обновлёнными игровыми элементами и малыми архитектурными формами. Кроме того, размер самих площадок будет увеличен до 450 кв. м.», – пояснили в отделе благоустройства Управления ЖКХ администрации муниципалитета.
Помимо этого, в 2024 году заменят игровые формы и резиновое покрытие во дворах на улицах Чкалова, Дугина, улица Молодёжная, Луч, Клубная, Мичурина и Муромская. На этих детских площадках также установят лавочки.



В управлении добавили, что работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#жуковский
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#модернизация
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
Власти Ингушетии ввели режим ЧС из-за аномальной жары
14 августа 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Власти Ингушетии ввели в республике режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала аномальная жара и отсутствие дождей на протяжении долгого времени.
Об этом сообщило республиканское правительство в своём официальном телеграм-канале. Из-за сложных погодных условий растения не смогли нормально развиваться, что чревато потерями урожая. В сообщении правительства указано, что в аграрное ведомство уже поступило более 200 заявлений о гибели посевов из-за жары.

В региональном министерстве сельского хозяйства предпринимаются превентивные меры для снижения рисков потерь урожая из-за погодных условий. Применяются все виды минеральных удобрений, качественные семена, а также проводится специальная защита растений.

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Российские учёные создали средство для ускоренного заживления ран
14 августа 2024, 19:08

Фото: iStock/Neydtstock

Учёные Сибирского федерального университета разработали специальные лекарственные пленки для ускоренного заживления ран.
Отмечается, что плёнки эти деланы из биоразлагаемого биополимера, а в их составе присутствуют антимикробные и регенерирующие препараты.

Специалисты утверждают, что такие плёнки способны не только ускорять заживление инфицированных ран, но и уменьшать риск появления неэстетичных келоидных рубцов и шрамов.

«Мы проучили и испытали в культуре человеческих клеток биополимерные пленки, имеющие функционал лекарственного средства. Они могут использоваться в качестве накладок, повязок, патчей для инфицированных или обычных ран. Их преимущества в том, что они не вызывают аллергии, на протяжении нескольких дней высвобождают антибактериальные и регенерирующие кожу препараты, физиологичным способом способствуя лечению разных ран», – отметил в беседе с Газета.ру ассистент базовой кафедры биотехнологии и кафедры медицинской биологии СФУ Алексей Дудаев.

Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.

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Из Химок в Курскую область отправили первую тонну гуманитарного груза
14 августа 2024, 19:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Из Химок в Курскую область отправили первую партию гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного городского округа. Депутаты, активисты-единороссы, волонтёры, жители и общественники собрали более тонны продуктов и товаров первой необходимости.
«Благодарю всех, кто не остается в стороне и принимает активное участие в помощи жителям Курска. Стойкости и мужества жителям Курска, сил нашим бойцам», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Сбор проходил на базе Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и в местном отделении партии единороссов. Пункты сбора открыты в каждом микрорайоне Химок.
«Мне очень важно помочь людям в сложной жизненной ситуации, которые остались без крыши над головой. Очень хочется им помочь», – сказала волонтёр Алиса Фомичёва.
На призыв помочь жителям Курской области откликнулись сотни неравнодушных химчан. В их числе – депутаты местного Совета депутатов.

В администрации добавили, что 19 августа в Химках пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Присоединиться может каждый желающий. Акция стартует в полдень. Сбор пройдет на базе РРЦ «Волонтёры Подмосковья» по адресу: улица 9-го Мая, д.18Б.

С 16 по 22 августа пункты сбора будут работать во всех микрорайонах города.

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#курская область
#волонтеры
#московская область
#гуманитарная помощь
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Большинство жителей курского приграничья отселены и находятся в безопасности
МЧС: большинство жителей приграничных районов Курской области отселены
14 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/N-sky

Большинство жителей приграничных районов Курской области отселены в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
«В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них — около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей. Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что за последний день порядка 200 человек из Курской области смогли разместиться в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей.

Всем эвакуированным круглосуточно оказывают помощь психологи МЧС РФ. Кроме того, с ними работают специалисты социальных служб.

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#специалисты
#солдат
#рф
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Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода обрабатывали певицу
14 августа 2024, 18:48

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники, которые обманули российскую певицу Ларису Долину, обрабатывали её в течение полугода. Они постоянно связывались с ней и уговаривали перевести им деньги.
Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, телефонные аферисты с апреля по июль 2024 года, звонили артистке, представляясь сотрудниками правоохранителями, вводили её в заблуждение и под предлогом сбережения средств убедили её перевести на безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы.

Ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей. Сама Долина также подтвердила, что стала жертвой «изощрённого и продуманного» мошенничества. По словам певицы, следователи считают, что злоумышленники находятся на территории Украины.

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#сбережения
#певица
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Путин пожелал успехов на выборах калининградскому губернатору Беспрозванных
14 августа 2024, 18:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости. Российский лидер особенно отметил, что окончательное решение зависит от калининградцев, указано в сообщении.
На встрече с Путиным врио губернатора поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что готов его оправдать, если жители региона выберут его кандидатуру на грядущих выборах.
«Вам успехов», — добавил глава государства.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Глава региона, недавно переживший покушение, заявил, что проходит реабилитацию после нападения на рабочем месте и находится в строю.

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#калининград
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Жильцам дома в Кубинке помогли решить проблему с грязной водой
14 августа 2024, 17:58

Фото: iStock / naumoid

Жильцам дома в городке Кубинка-10 Одинцовского городского округа помогли повысить качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Граждане пожаловались в соцсетях на некачественное водоснабжение. По их сообщению, в воде содержались примеси и неоднородные организмы. К решению вопроса подключилось Минчистоты. ​
«Инспекторы ведомства направили ресурсоснабжающей компании «Назарьево» требование промыть сети холодного водоснабжения. Обслуживающая дом управляющая организация ПО «РемЖилСервис» провела проверку. Наличие грязи и неоднородных тел подтвердилось. Под контролем министерства сотрудники УК выполнили промывку лежаков водоснабжения в доме», – рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас качество воды соответствует всем нормам и требованиям. В Минчистоты напомнили, что по вопросам содержания многоквартирных домов и придомовой территории жители могут обратится в свою управляющую компанию, а в случае её бездействия – в министерство. Адреса отделов и контакты можно найти на сайте.

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#инспектор
#подмосковье
#московская область
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«Интенсивное насилие»: Психиатр рассказал, как не угробить психику ребенка гаджетами
Психиатр Федорович: интенсивное насилие ребенка происходит через гаджеты
14 августа 2024, 17:36

Фото: iStock/maximkabb

Современный мир невозможно представить без гаджетов и искусственного интеллекта. Дети уже в раннем возрасте обладают навыками пользования различными приложениями и социальными сетями. Ученые из Канады провели исследование и заключили, что использование ребенком устройств в возрасте 3,5 лет провоцирует проявления гнева и истерик.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» согласился с результатами исследования, заявив, что «от гаджетов полезнее не бывает».

«Мало того, что родитель дает ребенку посмотреть мультики, так еще и из детского сада шлют разное в электронные дневники и чаты. Есть ряд врачей, которые говорят, что от гаджетов формируется зависимость, но это все не доказано, потому что зависимость — это химическая составляющая, а не психологическая», — сказал эксперт.

Он объяснил, почему и как гаджеты влияют на психику маленьких детей.

«В три года ребенок — пубертат. У него происходит мощный скачок двигательной и гормональной активности, мощный скачок интеллектуального развития, потому что к этому времени ребенок не просто говорит, а связно взаимодействует, когнитивные функции активно развиваются. Если изначально он был генетически подвержен каким-то изменениям, то интенсивное насилие происходит через видеоряд, где очень много эмоций, где все герои кричат, где картинка меняется очень быстро. Это все служит весьма нагрузочным, а главное — истощающим фактором. Поэтому, если у ребенка изначально были проблемы, но они не проявлялись, то подобным можно этот процесс запустить. Это как таковой триггер», — объяснил специалист.

По мнению психиатра, сейчас такое время, что гаджеты распространены не только, как развлечение, но и как работа или запись на какие-то услуги. Для многих учителей, тьюторов, наставников выгодна удаленная работа, потому что не приходится арендовать офисы.

Психиатр уверен, что детям в маленьком возрасте нельзя давать гаджеты даже на короткое время, а лучше заменить их чем-то полезным и развивающим.
«Гаджеты ведь что-то подменяют. Нужна альтернатива: учебник, можно заниматься творчеством не на экране, а на бумаге, можно и нужно разговаривать с родителями и родственниками, а не с колонками и искусственным интеллектом, откуда часто летит непотребщина. Ребенок должен двигаться, а не сидеть на диване, упершись носом в экран. Чем он активней, тем лучше, потому что спинномозговые сегменты работают. Поэтому здесь вариантов огромное количество если родители готовы уделять своим детям время, а не отдавать заработанные деньги психотерапевтам», — сообщил Александр Федорович.

Детские истерики, по мнению собеседника, не что иное, как раздражительная слабость, которую ребенок демонстрирует от истощения.

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В Талдомском округе обустроили новое место отдыха на природе
14 августа 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Место отдыха благоустроили на территории Салтыково-Щедринского участкового лесничества в Талдомском городском округе сотрудники местного филиала Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Обустроенное место отдыха находится рядом с дорогой к реликтовому ледниковому озеру Золотая Вешка. Теперь любоваться на воду можно будет, сидя за столом на удобных лавочках», — говорится в сообщении.
В областном Комлесхозе также напомнили об ответственности за разжигание огня в лесу на территории Подмосковья. Для физических лиц штраф за нарушение пожарной безопасности составляет до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы на срок от восьми лет.

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