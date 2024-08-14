В Жуковском увеличат и обновят детские площадки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В Жуковском в скверах на улице Баженова и Набережной Циолковского проводят модернизацию детских игровых площадок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Площадки оснастят обновлёнными игровыми элементами и малыми архитектурными формами. Кроме того, размер самих площадок будет увеличен до 450 кв. м.», – пояснили в отделе благоустройства Управления ЖКХ администрации муниципалитета.Помимо этого, в 2024 году заменят игровые формы и резиновое покрытие во дворах на улицах Чкалова, Дугина, улица Молодёжная, Луч, Клубная, Мичурина и Муромская. На этих детских площадках также установят лавочки.
В управлении добавили, что работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская