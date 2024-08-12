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Для подмосковных специалистов провели форум по безопасности детских площадок

12 августа 2024, 13:23
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Форум, посвящённый безопасности детских игровых площадок, организовало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге на базе завода по производству комплектующих для детских и спортивных площадок «Заглушка.ру», участие в нём приняли представители администраций, коммунальных служб и управляющих компаний более 45 подмосковных округов — всего свыше 60 человек, сообщает пресс-служба областного министерства.
«Участникам форума наглядно показали, из чего состоят конструкции детских площадок, как их правильно собирать, устанавливать и утилизировать. Коллеги также узнали, какие меры следует принимать, чтобы площадки прослужили долго, оставаясь безопасными для детей», — сказал зампред правительства Подмосковье — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
Для подмосковных коммунальщиков и сотрудников подмосковных управляющих компаний провели экскурсию по заводу, в ходе которой показали весь процесс изготовления элементов игровой площадки, а также продемонстрировали современные материалы.



На форуме участники узнали, как наиболее эффективно заменять сломанные элементы детских площадок, какие инструменты использовать при проверке безопасности и как увеличить срок эксплуатации игрового оборудования.

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#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
Действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии
Мишустин сообщил о расширении действия ОСАГО на территорию Белоруссии
12 августа 2024, 13:54

Фото: iStock/djedzura

Правительство России подготовило законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Отмечается, что нововведение позволит владельцам авто при желании расширить покрытие полиса на территорию Белоруссии Для этого им не потребуется выплачивать дополнительную страховку, поскольку компенсации при ДТП будут включаться в существующее страхование.

Кроме того, сохранится возможность использования электронного документа.

Мишустин подчеркнул, что новый механизм вступит в силу 1 октября 2024 года.

Также премьер добавил, что в правительстве рассчитывают на облегчение поездок в Белоруссию на автомобилях, в дом числе для туристов и предпринимателей.

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#михаил мишустин
#правительство
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Жителям Московской области теперь будет проще заказать вывоз строительных отходов
12 августа 2024, 13:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье теперь можно будет заказать вывоз строительных отходов по специальному телефону и на новом сайте. Об этом объявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он напомнил, что в регионе с сентября 2021 года запрещено перемещать отходы без электронного талона.
«В этом талоне указывается место образования, место приёма, номера машин и объём отходов. Мы провели аналитику и выявили, что у нас в летний период количество запросов и заявок на вывоз строительных отходов вырастает в три раза. За 2024 год в Подмосковье уже выписано 852 тысячи электронных талонов. Это легально вывезенные строительные отходы, это большие цифры. Мы видим, что в июне, июле и августе у нас формируется больше всего таких заявок», – рассказал Фирсов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и региональным правительством.
По его словам, теперь легально оформить вывоз стройотходов жителям Московкой области будет проще.
«Мы в июне специально просмотрели топ запросов в «Яндексе». Порядка 2,5 тысяч запросов посвящено тому, как вывезти строительные отходы. Видим, что жители готовы заказывать легальный вывоз. Им необходим сервис, с помощью которого они могли бы узнавать, как правильно это сделать. По вашему поручению мы сделали телефон 122/7 для заказа вывоза строительных отходов. Теперь жители могут по этому телефону заказать легального возчика, который приедет и вывезет отходы на легальную площадку», – отметил министр.
Помимо этого, по словам Фирсова, создан сайт стройотходы.рф, где имеется список законных возчиков. Таким образом, заказать вывоз отходов от строительных работ в Подмосковье теперь можно по телефону и на новом сайте.

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#губернатор
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Жителей Подмосковья пригашают подать заявку на премию «Время молодых»
12 августа 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Продолжается приём заявок на всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России», к участию приглашаются жители всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Минпромторга России.
«Премия «Время молодых» направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодёжной политики», — отмечается в сообщении.
Сроки приёма заявок зависят от номинации. На являющийся частью премии Всероссийский конкурс профессионального мастерства заявки принимаются до 16 августа. Приём заявок на номинацию «Вклад в молодость» для физических и юридических лиц, которые внесли вклад в развитие отрасли, продлится до 1 сентября. Заявительные письма на конкурс «Молодёжная столица России» можно присылать до 16 августа, а заявочные книги — до 31 августа.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте время-молодых.рф.

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#россия
#молодёжь
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«Бьет даже в зонтик»: Спасатель рассказал, как избежать удара молнии
Спасатель Халилов: молния может ударить даже в зонтик
12 августа 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Yury_Dmitrienko

В Забайкалье женщина во время непогоды вышла на улицу с электронной сигаретой, в которую попала молния, и скончалась. По словам очевидцев, это произошло моментально.
Организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» сообщил, что любые металлические предметы, которые создают электро-магнитные волны, усиливают вероятность попадания молний.

«Полностью гарантий нет никаких: и в лесу небезопасно, и в воде опасность есть, и даже в городе, хоть столько зданий. Часто молнии бьют в людей. Металлические предметы, предметы, которые электро-магнитные волны создают, телефоны – это все усиливает вероятность попадания молний», — сказал эксперт.

Спасатель рассказал, как вести себя в непогоду и где укрываться.

«Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль. Даже если молния попадет в автомобиль, человек будет изолирован, как в капсуле. До него не достанет. Когда мы видим людей, которые прячутся под высокие деревья, тоже риск: бывают случаи, когда молния прямя в дерево попадает и людей складывает. Это же было недавно в парке «Патриот», где несколько человек получили повреждения с печальными последствиями. На открытых пространствах нельзя находиться, под большими деревьями нельзя, нежелательно использовать телефоны», — предостерег Эдуард Халилов.

Он добавил, что молния может ударить даже в зонтик.

«Есть случаи, когда молния попадает прямо в зонтик, это тоже приемник. Как в горах, когда альпинисты поднимают палки на вершине, и молния в них бьет. Поэтому задача – не оставаться на улице в непогоду. Лучше переждать. Она, как быстро приходит, так и уходит быстро. Нужно себя уберечь от лишнего риска», — заключил эксперт.

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Актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию
12 августа 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная отказалась лечить онкологию, которую её недавно диагностировали врачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что биопсия показала признаки злокачественного течения заболевания с поражением тканей организма.

Несмотря на то, что 84-летняя актриса страдает от сильных головных болей, а также болей в ушах и горле, слабости и ухудшения зрения, она наотрез отказалась лечиться, опасаясь ухудшения состояния.

Врачи приняли решение не прибегать к операционному вмешательству, но назначат Светличной лекарственную терапию.

Ранее сообщалось, что у артистки обнаружили увеличенные в два раза лимфоузлы на шее, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль. Также было обнаружено новообразование в головном мозге, из-за которого Светличная могла попасть в психиатрическую больницу.

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#онкология
#рак
#болезнь
#лечение
#актриса
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Проверять подготовку многоквартирных домов Подмосковья к зиме будут 400 инспекторов
Проверять подготовку МКД Подмосковья к зиме будут 400 инспекторов
12 августа 2024, 13:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году внесли изменения в алгоритм подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. По его словам, теперь обходить МКД будут 400 человек – инспекторы министерства и советов многоквартирных домов.
«Существует алгоритм работы по подготовке муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. В этом году мы запустили ряд новшеств. Закрепили за каждым инспектором конкретный дом, за который он будет отвечать от начала до конца. Также мы с 1 августа начали обходить самые «плохие» дома. Эту работу выполняют 200 наших инспекторов плюс привлекли ещё 200 инспекторов советов многоквартирных домов. Эта группировка из 400 человек обходит самые сложные дома и выявляет самые серьёзные недостатки, которые могут повлиять на прохождение осенне-зимнего сезона. При загрузке автоматически возникают сроки исправления замечаний», – пояснил Мурашов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и региональным правительством.

Далее начинается стандартная процедура, которая была раньше, продолжил он.
«Муниципалитеты с 1 мая до середины сентября оформляют паспорта готовности каждого дома. Также у нас есть этап формальной проверки паспортов. Затем мы выходим на каждый из домов, попавших в «плохие», и повторно фиксируем и проверяем не устранённые замечания», – отметил зампред.
Все эти замечания должны быть устранены до октября.
«Что в итоге появилось в этом году? Два выхода наших инспекторов и привлечение достаточно крупной общественной организации, которая также проверяет дома. Общая задача инспекторов, муниципалитетов и управляющих компаний – до 15 сентября, в крайнем случае до октября, устранить все замечания, которые мы выявим», – подытожил Вячеслав Мурашов.
Он напомнил, что в Подмосковье – более 50 тысяч многоквартирных домов.
«По их количеству мы занимаем первое место в стране. И общая площадь у нас тоже большая – 275 млн кв. м. 77% – это дома до 1990 года постройки. Основной акцент нашей работы делаем именно на них», – подчеркнул глава Минчистоты.
По его словам, сотрудники министерства проанализировали, какие жалобы от жильцов поступали за последние три года. На первом месте – тепловой контур: разбитые окна, утепление труб и так далее. Дальше идут подвалы, отопление и кровля. В целом же виден рост числа замечаний на 69%.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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#дома
#зима
#владислав мурашов
#инспектор
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Дачникам подсказали необычный способ избавиться от проплешин в газоне
Mirror: смесь семян травы с туалетной бумагой поможет быстро восстановить газон
12 августа 2024, 13:12

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Тиктокер и основатель приюта для собак Рики Тайс рассказал об основных причинах появления проплешин в газоне. Об этом сообщает издание Mirror.
Уточняется, что на появления проплешин в газоне влияет физическое повреждение, грибковые заболевания и засуха. Тайс поделился, что избавиться от них поможет обычная туалетная бумага.

Восстановить газон можно благодаря смеси воды, туалетной бумаги и семян травы. Большую миску необходимо наполнить водой, добавить в нее бумагу и большое количество семян для газона, после чего тщательно перемешать и получившуюся кашицу уложить поверх выгоревших на солнце участков газона.

Тайс показал, что всего через 3 дня сквозь смесь стала прорастать зеленая трава, а за 5 дней газон удалось восстановить полностью.

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#дачники
#лето
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В Краснознаменске ищут подрядчика на капремонт 300 метров тепловых сетей
12 августа 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Свыше трёхсот метров тепловых сетей планируется отремонтировать на Октябрьской улице в городе Краснознаменск, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участок тепловой сети на улице Октябрьская от тепловой камеры 59 до тепловой камеры 51. Общая протяжённость участка составляет 325 метров. Работа должна быть завершена в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 57 миллионов 229 тысяч 245 рубля, заявки принимаются до 21 августа.

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«Укреплять доверие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 августа
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 12 по 18 августа
12 августа 2024, 12:57

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере будет много встреч, новых знакомств и интеллектуальной работы. Желательно с энтузиазмом и дружелюбием обмениваться идеями. Для карьерного роста полезно быть любознательными и любопытными, обучаться новому. В любви благоприятно устанавливать эмоциональный контакт и укреплять доверие. В вопросах здоровья необходим полноценный сон и комфорт.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну необходимо находиться среди тех, кто его любит. Для него важен эмоциональный контакт с близкими и людьми.

Тельцу надо аргументировано и убедительно высказывать свои мысли. Он привлечёт к себе желаемое внимание и установит новые интересные знакомства.

Близнецам самое время порадовать и побаловать себя покупками, а также вкусной едой и приятной музыкой.

Рак начнёт воплощать свои планы. Он почувствует прилив энергии и энтузиазма.

Лев станет смелее, решительнее и оптимистичнее. Он возьмётся за то дело, которое давно откладывал.

Деве нужно сохранять уверенность в себе. Ей необходима высокая самооценка и в личной жизни, и в карьере.

Весам поможет логика и рациональность. Им важно следовать намеченному ранее плану и не сбиваться с пути.

Скорпион будет полон сил. Он устремится исполнять свои желания. У него откроются новые возможности.

Стрельцу захочется любви и романтики. Он станет чувствителен ко всему прекрасному и станет добрее.

Козерогу благоприятно действовать и решать вопросы постепенно. Свои силы нужно распределить оптимально для того, чтобы не переутомиться.

У Водолея прекрасный период для творчества и самовыражения. Он ярко проявит свою личность и завоюет новые симпатии.

Рыбам надо прислушаться к себе, к интуиции и к своим чувствам. В работе лучше не отвлекаться по пустякам.


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