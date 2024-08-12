Для подмосковных специалистов провели форум по безопасности детских площадок

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Форум, посвящённый безопасности детских игровых площадок, организовало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге на базе завода по производству комплектующих для детских и спортивных площадок «Заглушка.ру», участие в нём приняли представители администраций, коммунальных служб и управляющих компаний более 45 подмосковных округов — всего свыше 60 человек, сообщает пресс-служба областного министерства.
«Участникам форума наглядно показали, из чего состоят конструкции детских площадок, как их правильно собирать, устанавливать и утилизировать. Коллеги также узнали, какие меры следует принимать, чтобы площадки прослужили долго, оставаясь безопасными для детей», — сказал зампред правительства Подмосковье — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.Для подмосковных коммунальщиков и сотрудников подмосковных управляющих компаний провели экскурсию по заводу, в ходе которой показали весь процесс изготовления элементов игровой площадки, а также продемонстрировали современные материалы.
На форуме участники узнали, как наиболее эффективно заменять сломанные элементы детских площадок, какие инструменты использовать при проверке безопасности и как увеличить срок эксплуатации игрового оборудования.
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Лев Каштанов