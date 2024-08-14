В Дубне обновят пять детских площадок

Фото пресс-служба администрации г.о. Дубна
Современные безопасные детские площадки обустроят на пяти локациях в Дубне, в настоящее время ведётся ликвидация старых игровых конструкций, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Демонтаж старых игровых площадок уже начался. Не переживайте, скоро установим новые», — написал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в своём Telegram-канале.Современные детские площадки установят у домов №№3, 3А и 5 по улице Энтузиастов, у дома №18 по улице Карла Маркса и домов №№4/18А и 4/18Б по улице Володарского, рядом с домом №30 по Центральной улице и у домов №№3 и 5 на Тверской улице. Кроме того, в рамках областной программы будет обновлена популярная детская площадка, расположенная вдоль улицы Макаренко в лесопарковой зоне.
Читайте также:
Дубненский завод представил свои беспилотники на форуме «Армия-2024»
Во дворах Дубны ликвидировали более 1,3 тыс. квадратных метров ям
В Дубне ремонтируют школы и детсады перед новым учебным годом
Лев Каштанов