Технологии, которые говорят: как инновации меняют жизнь людей с нарушениями общения

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Способность понимать друг друга даже без слов — это настоящее счастье. В этом контексте волшебной палочкой становятся средства альтернативной коммуникации, такие как синтезаторы речи и визуальные карточки. С их помощью люди могут выражать свои желания и эмоции, планировать совместные действия или сообщать о проблемах со здоровьем — по сути, общаться.
Система коммуникативных карточек, разработанная 40 лет назад, используется неговорящими людьми по всему миру. Общение через визуальные образы оказывается простым и комфортным. Однако у этого метода есть один недостаток: чтобы иметь доступ к изображениям самых важных предметов из разных областей жизни, требуется хранить дома множество больших коробок. При выходе из дома можно взять только небольшую часть карточек, что ограничивает возможности общения.
Сегодня ситуация изменилась. Вместо громоздких контейнеров с карточками теперь достаточно иметь смартфон с мобильным приложением «Аутизм: Общение». В нем собрано множество визуальных образов, а пользователи могут заменить абстрактные изображения на фотографии знакомых предметов, просто сделав их снимок. Приложение также озвучивает карточки и формирует фразы из их последовательностей. Кроме того, механический голос можно заменить на голос близкого человека, записав его на диктофон телефона. Таким образом, использование карточек в смартфоне становится даже более теплым и уютным, чем с бумажными образами.
Это приложение оказалось полезным не только для людей с аутизмом, но и для тех, кто испытывает трудности в речи после инсульта или травмы. Количество скачиваний приложения уже превысило все русскоязычные аналоги.
Современные технологии делают жизнь более комфортной и открывают новые возможности для людей с особенностями, становясь частью концепции «доступной среды». Все механизмы создания такой среды для людей с различными инвалидностями прописаны в Стратегической программе Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, которая реализуется в пилотных регионах страны.
Бесплатное приложение «Аутизм: Общение» можно скачать на любые устройства: Apple IOS, Android (Google Play). Короткий ролик о приложении доступен для просмотра на сайте.
В 2024 году приложение-коммуникатор «Аутизм: Общение» было отмечено как одна из лучших практик проекта «Социальный курс: идеи нового времени» и получило награду Совета Федерации РФ. Для получения более подробной информации об этом перейдите по ссылке.
Читайте также:
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям
Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому
В Подмосковье открыли выставку, посвящённую детям-аутистам
Сегодня ситуация изменилась. Вместо громоздких контейнеров с карточками теперь достаточно иметь смартфон с мобильным приложением «Аутизм: Общение». В нем собрано множество визуальных образов, а пользователи могут заменить абстрактные изображения на фотографии знакомых предметов, просто сделав их снимок. Приложение также озвучивает карточки и формирует фразы из их последовательностей. Кроме того, механический голос можно заменить на голос близкого человека, записав его на диктофон телефона. Таким образом, использование карточек в смартфоне становится даже более теплым и уютным, чем с бумажными образами.
Это приложение оказалось полезным не только для людей с аутизмом, но и для тех, кто испытывает трудности в речи после инсульта или травмы. Количество скачиваний приложения уже превысило все русскоязычные аналоги.
Современные технологии делают жизнь более комфортной и открывают новые возможности для людей с особенностями, становясь частью концепции «доступной среды». Все механизмы создания такой среды для людей с различными инвалидностями прописаны в Стратегической программе Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, которая реализуется в пилотных регионах страны.
Бесплатное приложение «Аутизм: Общение» можно скачать на любые устройства: Apple IOS, Android (Google Play). Короткий ролик о приложении доступен для просмотра на сайте.
В 2024 году приложение-коммуникатор «Аутизм: Общение» было отмечено как одна из лучших практик проекта «Социальный курс: идеи нового времени» и получило награду Совета Федерации РФ. Для получения более подробной информации об этом перейдите по ссылке.
Читайте также:
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям
Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому
В Подмосковье открыли выставку, посвящённую детям-аутистам
Дарья Осипова