Текущим летом в Новосибирской области медведи девять раз выходили к людям
В Новосибирской области текущим летом зафиксировали девять случаев выхода бурых медведей к людям. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
По данным Om1 Новосибирск, диких животных замечали в Тогучинском, Болотнинском, Колыванском, Карасукском, Ордынском и Чулымском районах, а также Венгеровском и Северном округах.
«По данным случаям для предотвращения угрозы здоровью граждан министерством изданы приказы о регулировании численности, в рамках которых добыто пять особей. Мероприятия по регулированию численности продолжаются», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что отстрел зверей проводится при угрозе причинения вреда здоровью жителей, а также во избежание распространения заболеваний среди животных. При этом соответствующее решение принимается на основании обращений глав округов и районов.
Тем временем заслуженный эколог России, доктор биологических наук Анатолий Кудактин рассказал в беседе с RT, что электропастух может значительно снизить риски встречи с медведем.
«Когда разбивается палаточный лагерь, у туристов должен быть с собой элементарный электропастух. Обтянули периметр электропастухом — и все, это уже практически непреодолимая преграда для медведя. Такие электропастухи есть в продаже, они доступны», — уточнил биолог.
Он добавил, что отпугнуть дикого зверя можно с помощью специальных «медвежьих» перцовых баллончиков, дихлофоса или уксусной эссенции. Запах этих средств очень не нравится этим животным. Кроме того, с собой в лес стоит брать обычный свисток. Убегать от медведя бесполезно, он все равно догонит, заключил Кудактин.