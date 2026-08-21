Текущим летом в Новосибирской области медведи девять раз выходили к людям

21 августа 2026, 12:35

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Новосибирской области текущим летом зафиксировали девять случаев выхода бурых медведей к людям. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.





По данным Om1 Новосибирск, диких животных замечали в Тогучинском, Болотнинском, Колыванском, Карасукском, Ордынском и Чулымском районах, а также Венгеровском и Северном округах.





«По данным случаям для предотвращения угрозы здоровью граждан министерством изданы приказы о регулировании численности, в рамках которых добыто пять особей. Мероприятия по регулированию численности продолжаются», — уточнили в ведомстве.

«Когда разбивается палаточный лагерь, у туристов должен быть с собой элементарный электропастух. Обтянули периметр электропастухом — и все, это уже практически непреодолимая преграда для медведя. Такие электропастухи есть в продаже, они доступны», — уточнил биолог.