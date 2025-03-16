Мошенники стали использовать новую схему для доступа к мобильному банку

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МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают доступ к SIM-картам и мобильному банку, притворяясь сотрудниками операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Звонящий представляется инженером мобильной компании и просит абонента нажать комбинации символов (например, #90 или #09) под предлогом «проверки линии». Выполнение таких действий передаёт контроль над SIM-картой мошенникам, позволяя им совершать платные звонки и получать доступ к банковским приложениям.
15 марта «Радио 1» рассказывало о другой схеме аферистов с использованием мобильного телефона. Мошенники стали активно пользоваться уловкой с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв.
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«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — уточнялось в материалах МВД РФ.В МВД рекомендовали немедленно прерывать подобные разговоры, нажав кнопку завершения вызова. Ведомство также напомнило, что настоящие сотрудники операторов не требуют ввода таких команд по телефону.
15 марта «Радио 1» рассказывало о другой схеме аферистов с использованием мобильного телефона. Мошенники стали активно пользоваться уловкой с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв.
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Мария Моисеева