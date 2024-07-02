Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением супругов Невзоровых

Фото: istockphoto / Michał Chodyra
Суд в Санкт-Петербурге признал супругов Невзоровых экстремистским объединением, деятельность которого запрещена на территории России.
Также судом было решено изъять их имущество.
В 2022 году Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство «за выдающиеся заслуги».
Читайте также:
Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»
Воевавшему за Украину французскому наемнику вынесли приговор
В Грузии разбился военный вертолет
*Александр Невзоров признан иностранным агентом
«Александр Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года и переехал в Италию. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии. В 2023 году его включили в реестр иностранных агентов, после чего объявили в розыск и заочно арестовали», — поделились в телеграмм-канале «Москва 24».
В 2022 году Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство «за выдающиеся заслуги».
Читайте также:
Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»
Воевавшему за Украину французскому наемнику вынесли приговор
В Грузии разбился военный вертолет
*Александр Невзоров признан иностранным агентом
Мира Полтева