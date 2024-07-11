Прокуратура запросила 8,5 лет Гозману* заочно

Фото: IStock/Sittipol Sukuna
Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 лет колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
В отношении общественного деятеля было возбуждено дело по статье о распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Гозман публиковал посты в своем Телеграм, где открыто критиковал действия российских властей и распространял ложную информацию о деятельности российских солдат в украинской Буче.
Адвокат Гозмана сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным и заявляет, что следствие собрало недостаточно доказательств.
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Олег Дикий