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Telegram-каналы РФ пострадали в результате взлома известного бота FleepBot

21 июля 2024, 14:34
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Telegram-бот FleepBot взломали хакеры, он используется многими каналами для отложенных публикаций записей. Данные о взломе появились в официальном канале новостей FleepBot. О последствиях взлома выяснилось с утра, 21 июля. В каналах, администрация которых использует FleepBot, появились провокационные тексты. Число ресурсов, которые пострадали, не называется.
Разработчики признали и подтвердили произошедшее, выразив сожаление и назвав инцидент тревожным. По их словам, сейчас ведутся работы по устранению текущих и будущих проблем.

«А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание. На данный момент публикация постов во всех каналах приостановлена», — говорится в сообщении.



Подобный случай не единственный. В 2022 с этим столкнулся бот Crosser Bot.

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#хакер
#новости
#россия
#telegram
МЧС: За сутки в водоёмах России погибли 40 человек, включая двоих детей
21 июля 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Nastco

За минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали 40 человек. Среди них двое детей.
Об этом сообщило МЧС РФ в своём официальном телеграм-канале. Часто причиной того, что люди тонут, становится алкоголь. Например, один из таких случаев произошёл в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые отправились купаться в нетрезвом состоянии.

Один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, мужчина пренебрёг запретом и полез в воду. В результате он утонул на глазах своих друзей, которые не успели прийти ему на помощь.

В Красноярском крае на Енисее рыбаки увидели тонущего человека, которого уносило быстрым течением. Помочь ему не смогли. Сейчас его тело разыскивают водолазы.

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#рф
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Рособрнадзор: мигранты должны заранее учить своих детей русскому языку
21 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Professor25

Мигранты, желающие переехать в Россию вместе с семьей, должны заранее учить своих детей русскому языку. Как пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, такая мера поможет несовершеннолетним понять, как нужно общаться и вести себя со сверстниками, пишет РИА Новости.
«Если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — прокомментировал Музаев.

Чиновник также добавил, что детям мигрантов необходимо знать русский язык, чтобы понимать культурный код России.

Как сообщалось ранее в Госдуме рассматриваются 25 законопроектов по контролю за миграцией в РФ. Большинство парламентарии уже внесли, во втором чтении рассмотрят законопроекты про режим высылки мигрантов-нелегалов.

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#законопроект
#мигранты
#новости
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В суде подтвердили получение взятки экс-замминистра Ивановым данными ФНС
21 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Следствие предоставило суду данные из налоговой инспекции, подтверждающие причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки. Также в качестве доказательств были представлены госконтракты и договоры на выполнение работ.
Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На прошлой неделе Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Иванову и соучастнику преступления бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Экс-заместитель главы министерства обороны РФ Тимур Иванов курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет ему получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам Иванов вину не признаёт.

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#взятка
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В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор: 122 выпускника благодаря пересдаче ЕГЭ стали стобалльниками
21 июля 2024, 09:22

Фото: iStock/fpphotobank

Пересдача единого государственного экзамена позволила 122 выпускникам стать стобалльниками. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Больше всего стобальников из числа тех, кто повторно сдавал экзамен по дисциплине «Информатика». Пересдача также осуществлялась по математике и русскому языку.

Также стало известно, что правом пересдачи ЕГЭ в 2024 году воспользовались более 105 тысяч выпускников.

Большинсту из них удалось значительно улучшить свой результат и увеличить шансы на поступление в вузы.

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#егэ
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#информатика
#школа
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Неизвестные снесли экскаваторами усадьбу Зеленских в центре Киева
21 июля 2024, 08:37

Фото: istockphoto/ANNVIPS

В центре Киева неизвестные снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, расположенную в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Киева.
Правоохранители уже начали проверку по факту несанкционированного сноса усадьбы.

Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года является одним из старинных и имеет статус достопримечательности.

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#киев
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Премьер-министр РФ Мишустин оценил новый аэровокзальный комплекс в Магадане
21 июля 2024, 07:54

Фото: istockphoto/skyNext

Премьер-министр России ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, которое идёт в аэропорту Магадана. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
По словам главы российского правительства, с «ворот», с воздушной гавани начинается любой крупный город. Он напомнил, что по поручению президента в России к 2030 году будет модернизировано 75 аэропортов, которые должны быть надёжной опорой для людей, которые возвращаются домой, стать ещё удобнее и комфортнее для пассажиров.

Осматривая строительство в аэропорту Магадана, Мишустин положительно оценил механизм государственно-частного партнёрства, который используется в проекте. Похвалил подрядчиков за чётко обозначенные сроки окончания работ. Глава правительства похвалил новый терминал, отметив, что он сделан «с умом» и особенно подчеркнув, что дизайн объекта выполнен российскими специалистами.

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#дизайн
#мишустин
#аэропорт
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Приметы на Прокопия-жнеца 21 июля: как не лишиться денег и спастись от болей в спине
День Казанской иконы Божьей Матери или Прокопия-жнеца: обычаи и приметы
21 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / ilipfoto

Православные верующие чтят 21 июля Казанскую икону Пресвятой Богородицы. В народном календаре праздник называют днем Прокопия-жнеца. О том, какие существуют приметы в этот день и почему нельзя в торжество купаться в открытых водоемах расскажет редакция «Радио 1».

Прокопий-жнец: история праздника


В народном календаре 21 июля называли Прокопий-жнец или Прокопьев день. Название дня связано с началом жатвы. Христиане называют 21 июля днем Божией Матери «Казанской» или Летней Казанской, с которой связано красивое предание.

В 1579 году Казань была охвачена сильными пожарами. В одну из ночей девочке по имени Матрона во сне явилась Божия Матерь, которая велела ей отправиться на место пожара и разыскать там икону с образом святой. Девочка испугалась и рассказала обо всем матери.


Фото: istockphoto / OlyaSolodenko

Женщина обратилась с просьбой разыскать на пепелище икону к священникам. После долгих поисков икона нашлась. Какого было удивление, когда люди увидели, что образ святой не тронут пожаром. Икону принесли в местную церковь. Однажды к ней прикоснулись слепые, которые в тот же час обрели зрение.

С тех пор от иконы Божией Матери «Казанская» было совершено множество чудес. Были сделаны списки с иконы, от которых также происходили чудеса.

Что можно делать 21 июля 2024


С 21 июля предки начали собирать урожай. В день Прокопия-жнеца принято было ставить первые девять снопов убранной ржи. Считается, что если заткнуть колосья ржи за пояс, то не будет болеть спина. С Прокопьева дня приступали к севу озимых культур. Это надо успеть сделать до второго августа.

Хорошей приметой считается признаться в любви в Летнюю Казанскую.

Что нельзя делать 21 июля 2024


Фото: istockphoto /lightphoto

  • Стирать в открытых водоемах или купаться в них строго запрещено в этот день. Считалось, что так можно утонуть или подцепить сильную хворь.
  • Не принято начинать, согласно приметам, новые дела и отправляться в дальнюю дорогу.
  • Матерям стоит быть терпимее к своим детям в Летнюю Казанскую, не повышать голос на них, не ругать, не наказывать.
  • 21 июля следует очень почтительно и трепетно относиться к березе. Нельзя ломать ветки, рвать листья, рубить стволы, выкидывать мусор или выливать нечистоты около дерева. Тот, кто решится на подобное поведение, будет обречен на финансовый крах.

Приметы погоды на 21 июля 2024


  • Считается, какая погода в Прокопьев день, таким будет и 2 августа.
  • Если пчёлы жалят, то установятся жаркие дни.
  • Если воробьи дерутся в Летнюю Казанскую, то ближайшие дни будут солнечными и ясными.

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Глобальный сбой работы Microsoft повлиял на 8,5 миллиона компьютеров
20 июля 2024, 23:31

Фото: iStock/Sashkinw

Глобальный сбой работы программ Microsoft 19 июля коснулся 8 6 миллиона устройств, заявили представители компании.
Отмечается, он произошел в связи с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В Microsoft добавили, что сбой повлиял на менее 1 процента компьютеров с операционной системой Windows.

«Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб», – подчеркивается в сообщении компании.

Ранее стало известно, что работа операционной системы Windows испытала глобальный сбой, который повлиял на работу нескольких отраслей, в том числе на такие секторы, как банкинг, авиаперевозки и СМИ.

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#компьютер
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На фестивале Достоевского в Зарайске показали спектакль-концерт «Бедные люди»
20 июля 2024, 21:57

Фото: медиасток.ру

На фестивале Достоевского в подмосковном Зарайске был показан спектакль-концерт «Бедные люди». Его представили народный артист РФ, руководитель Театра Наций Евгений Миронов и народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
Это не обычный фестиваль искусств. Он предлагает взглянуть на жизнь и произведения великого русского писателя в новом ракурсе, что подчеркивает и его название: «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Гости смогут не только погрузиться в творчество Федора Михайловича, но и побывать в местах, где прошло его детство, где, по его словам, он, действительно, был счастлив.

Фестиваль соединил в себе театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн, гастрономию. Творчество Достоевского представлено с разных сторон, демонстрируя его сегодняшнюю актуальность. Такой фестиваль проходит в Подмосковье впервые. министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил надежду, что фестиваль-путешествие «Достоевский» станет еще масштабнее; станет таким местом, куда каждый год будут стремиться люди — посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять по городу и почувствовать атмосферу Зарайска».

В программе «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» шесть театральных премьер, в числе которых спектакль Театра Наций по «Бедным людям», первому произведению писателя, после которого он стал знаменитым. Художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал, что он, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения на фестиваль. Он пояснил, что в его жизни многое связано с Достоевским, он часто воплощал на сцене и экране его героев.

Гала-премьера фестиваля спектакль-концерт «Бедные люди» с триумфом прошел на главной сцене. Это постановка Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. В новой интерпретации главный герой открывает в себе писателя благодаря чистой влюбленности и эпистолярному опыту. Спектакль-концерт прошел в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Маэстро рассказал, что это не первая их совместная работа с Евгением Мироновым. Когда актёр и режиссёр предложил Башмету принять участие в постановке, он долго думал, какая музыка могла бы сопровождать гениальный текст великого писателя, и решил, что ничего не придумать лучше Чайковского. Таким образом, в спектакле «Бедные люди» как бы встречаются на сцене сразу два гения, заключил Юрий Башмет.

Фестиваль завершится в воскресенье. Подробная программа и информация, как туда удобнее добраться – на сайте.

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