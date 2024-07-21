Telegram-каналы РФ пострадали в результате взлома известного бота FleepBot

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Telegram-бот FleepBot взломали хакеры, он используется многими каналами для отложенных публикаций записей. Данные о взломе появились в официальном канале новостей FleepBot. О последствиях взлома выяснилось с утра, 21 июля. В каналах, администрация которых использует FleepBot, появились провокационные тексты. Число ресурсов, которые пострадали, не называется.
Разработчики признали и подтвердили произошедшее, выразив сожаление и назвав инцидент тревожным. По их словам, сейчас ведутся работы по устранению текущих и будущих проблем.
Подобный случай не единственный. В 2022 с этим столкнулся бот Crosser Bot.
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«А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание. На данный момент публикация постов во всех каналах приостановлена», — говорится в сообщении.
Подобный случай не единственный. В 2022 с этим столкнулся бот Crosser Bot.
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Никита Кротов