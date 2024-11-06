Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рубля за отказ удалить запрещенные материалы

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Мессенджер Telegram снова столкнулся с угрозой штрафа за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов. Согласно данным, размещенным в картотеке Таганского суда Москвы, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 30 декабря.
«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — сообщается в карточке.Инцидент не является первым случаем, когда Telegram подвергается наказанию за отказ удалить запрещенную информацию. 30 октября московский суд уже наложил на мессенджер штраф в размере 4 миллионов рублей за неудаление каналов, которые распространяли призывы к отделению Урала от России.
Ранее Таганский районный суд также оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов.
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