Telegram могут заблокировать в Турции по одной причине

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За каналы по продаже запрещенных веществ могут заблокировать мессенджер Telegram в Турции, сообщает издание Sabah, ссылаясь на источники во власти. Ранее в Турции заблокировали еще одну соцсеть, запрещенную и в России, однако позже доступ к ней был восстановлен турецкой стороной.
«Telegram, широко распространённое в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в «криминальное болото». Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией», — сказано в материале.
По информации журналистов, Telegram получил более тысячи просьб о закрытии подобных каналов от турецкого управления информационно-коммуникационных технологий (BTK), однако на просьбы там никак не отреагировали. Турция замыкает десятку стран, где чаще всего пользуются мессенджером Telegram. Активных юзеров из Турции насчитывается около восьми миллионов. Во всем мире Telegram используют один миллиард юзеров.
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