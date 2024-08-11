Тренер узбекских боксеров пережил остановку сердца на Олимпиаде

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Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца во время Игр-2024. Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что инцидент произошел во время празднования золотой медали подопечного Киличева Хасанбоя Дусматова. 41-летнему тренеру стало плохо в разминочной зоне.
На помощь ему пришли врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Тренеру провели сердечно-легочную реанимацию.
После этого Киличева передали медикам. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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На помощь ему пришли врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Тренеру провели сердечно-легочную реанимацию.
После этого Киличева передали медикам. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова