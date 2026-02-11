Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации

11 февраля 2026, 12:42

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Решение было оглашено в ходе судебного заседания, передает РИА Новости.