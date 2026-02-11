Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Решение было оглашено в ходе судебного заседания, передает РИА Новости.
Суд признал компанию Telegram Messenger Inc. виновной в административном правонарушении по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за отказ удалить противоправные материалы по требованию уполномоченных органов.
Как уточняется, протокол составили из-за распространения и несвоевременного удаления заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, а также материалов, связанных с продажей алкоголя и табачной продукции и распространением персональных данных. Постановление вступит в силу после истечения срока на обжалование, если соответствующая жалоба не будет подана.
