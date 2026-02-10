Акции VK ускорили рост после сообщений о блокировке Telegram
Акции компании VK ускорили рост после комментариев Роскомнадзора о возможных ограничениях в отношении Telegram. Это следует из результатов Московской биржи.
Как сообщает РИА Новости, еще около 12:50 мск котировки компании резко поднялись более чем на 4% после распространения информации о возможных ограничениях работы Telegram. К 15:30 мск бумаги VK прибавляли 4,57% и торговались на уровне 323,15 рубля. До появления заявлений регулятора рост составлял около 3,9%.
Напомним, что информация о блокировке Telegram в России появилась 10 февраля. После стало известно, что в отношении мессенджера Роскомнадзор составил восемь протоколов на 64 миллиона рублей.
