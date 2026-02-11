«Ну, очень жаль»: В Кремле прокомментировали решение о замедлении работы Telegram
Песков: Telegram замедлили, потому что он не выполняет требования законодательства РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Роскомнадзора о замедлении работы мессенджера Telegram на территории России. Его слова передает ТАСС.
Он напомнил, что в Роскомнадзоре приняли решение тормозить работу Telegram не без причины. Компания совершает серьезное нарушение — игнорирует часть требований российского законодательства.
«Ну, очень жаль, что компания не выполняет (их), но есть закон, который нужно выполнять», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Сервис будет сталкиваться с постепенным увеличением количества ограничений, если не устранит нарушения. В настоящий момент все еще возможно полное снятие всех блокировок. По мнению Пескова, было бы лучше, если бы Telegram, как и другие ограничиваемые сервисы, соблюдал необходимые требования.
