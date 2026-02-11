«Ну, очень жаль»: В Кремле прокомментировали решение о замедлении работы Telegram

11 февраля 2026, 04:42

Песков: Telegram замедлили, потому что он не выполняет требования законодательства РФ

Фото: iStock/tovovan

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Роскомнадзора о замедлении работы мессенджера Telegram на территории России. Его слова передает ТАСС.





Он напомнил, что в Роскомнадзоре приняли решение тормозить работу Telegram не без причины. Компания совершает серьезное нарушение — игнорирует часть требований российского законодательства.





«Ну, очень жаль, что компания не выполняет (их), но есть закон, который нужно выполнять», — сказал пресс-секретарь президента РФ.