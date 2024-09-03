Минюст: Переименование Telegram-каналов не снимает с иноагентов их обязанности

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Переименование Telegram-каналов, которые были признаны Минюстом иноагентами, не отменяет обязанности, связанные с данной маркировкой, рассказал министр юстиции Константин Чуйченко в рамках коллегии министерства.
«Сегодня мы видим определенные попытки со стороны незарегистрированных объединений лиц, которые ведут работу в социальных сетях, при помощи переименования каналов избежать выполнения необходимых по закону обязанностей, например, связанных с маркировкой», рассказал Чуйченко.
По его словам, при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной. То есть изменение имени канала не отменяет статус иноагента, а все подобные переименования должны обязательно фиксироваться в реестре. Чуйченко отметил, что действующее законодательство будет анализироваться для обеспечения четкости.
Он также отметил, что четверть тех, кого министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов, на данный момент исключены из этого списка.
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