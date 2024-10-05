Telegram создаст аналог YouTube в своём приложении

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Мессенджер Telegram анонсировал создание аналога YouTube в своём приложении. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание нового видеохостинга, сообщает Telegram-канал «Telegram Contents».
Отмечается, что конкурс на создание медиаплеера с нуля продлится до 25 октября. Перед разработчиками поставили задачу внедрить в версию мессенджера для iOS медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS, чтобы можно было просматривать видео и прослушивать музыку.
В компании также добавили, что новая разработка должна полностью заменить используемый сейчас в Telegram AVPlayer.
Из сообщения компании также следует, что окончательная версия не должна вызвать проблем с производительностью, нестабильностью мессенджера или воспроизведения мультимедиа.
Результаты конкурса будут подведены в ноябре. Призовой фонд составил 50 тысяч долларов. Принять участие могут все желающие.
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В компании также добавили, что новая разработка должна полностью заменить используемый сейчас в Telegram AVPlayer.
Из сообщения компании также следует, что окончательная версия не должна вызвать проблем с производительностью, нестабильностью мессенджера или воспроизведения мультимедиа.
Результаты конкурса будут подведены в ноябре. Призовой фонд составил 50 тысяч долларов. Принять участие могут все желающие.
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Анастасия Чинкова