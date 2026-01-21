Telegram замедляют в России

21 января 2026, 18:56

Сенатор Шейкин объяснил проблемы с загрузкой видео в Telegram

Фото: iStock/Claudia Nass

Меры против Telegram вводятся в России последовательно в связи с отказом мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.





По его словам, Роскомнадзор систематически принимает меры против интернет-сервисов, которые нарушают российское законодательство. Иностранные мессенджеры часто используются для координации и осуществления террористических актов на территории РФ, а также для различных видов мошенничества и других преступлений против граждан России.



Мессенджер Telegram не выполняет требования, направленные на предотвращение и пресечение таких правонарушений в РФ. В связи с этим с августа 2025 года постепенно вводятся ограничения в отношении данного сервиса: аудио- и видеозвонки становятся недоступными, а передача медиафайлов замедляется, отметил он.



Сенатор подчеркнул, что ограничения вводятся поэтапно, что позволяет россиянам постепенно переходить на использование других мессенджеров.





«Я рекомендую использовать только национальные мессенджеры в качестве альтернативы иностранным сервисам», — добавил Шейкин.