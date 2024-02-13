Телеканал НТВ попросил Собчак продемонстрировать достоинство

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«Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — прокомментировали ситуацию представители телеканала.
Напомним, ранее НТВ выпустил документальные фильмы о Собчак под названием «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В них журналисты провели расследование и рассказали о зарубежной недвижимости, которой владеет бывший кандидат в президенты РФ.
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