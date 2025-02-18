Телеканал ТВ Центр оштрафован за пропаганду нетрадиционных отношений

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Таганский районный суд города Москвы вынес постановление о выплате штрафа российским телеканалом «ТВ Центр». Медиа стало фигурантом административного дела о пропаганде ЛГБТ*.
Телеканал был признан виновным в нарушении пункта 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол).
Сумма штрафа, которую обязан будет выплатить «ТВ Центр» по решению суда, составляет один миллион рублей. Указанная статья предусматривает санкцию в виде наложения административного штрафа в размере до четырёх миллионов рублей либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.
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Сумма штрафа, которую обязан будет выплатить «ТВ Центр» по решению суда, составляет один миллион рублей. Указанная статья предусматривает санкцию в виде наложения административного штрафа в размере до четырёх миллионов рублей либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов