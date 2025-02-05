Генпрокуратура проверит актрису Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ*

Анастасия Веденская (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)
Генпрокуратура РФ проверит бывшую супругу Владимира Епифанцева, актрису Анастасию Веденскую, на пропаганду ЛГБТ* после ее нового фильма о России. Об этом пишет Mash.
Российская актриса переехала во Францию и поддерживает Украину. При этом она регулярно возвращается на родину на съемки. Ориентировочно за один съемочный день актриса получает 100 тысяч рублей. Сериал с ее участием «Перевод с турецкого» крутили на федеральном канале.
Кроме того, Веденская за рубежом стала режиссером и уже сняла фильм про ЛГБТ*-эмигрантов из России под названием «Привет, экстремисты». Кроме того, сейчас она готовит новый фильм про российскую оппозицию.
На деятельность Веденской обратили внимание общественники из организации «Ветераны России». Они призвали проверить бывшую супругу Епифанцева на пропаганду против ВС РФ, признать её иноагентом и больше не пускать в Россию.
Читайте также:
«Пришла, покаялась, всё»: зачем Пугачёвой возвращаться в Россию, и простит ли её российская аудитория
Комик-иноагент Слепаков** готов отказаться от политических песен, чтобы выступить перед россиянами на корпоративах
Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
**Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Кроме того, Веденская за рубежом стала режиссером и уже сняла фильм про ЛГБТ*-эмигрантов из России под названием «Привет, экстремисты». Кроме того, сейчас она готовит новый фильм про российскую оппозицию.
На деятельность Веденской обратили внимание общественники из организации «Ветераны России». Они призвали проверить бывшую супругу Епифанцева на пропаганду против ВС РФ, признать её иноагентом и больше не пускать в Россию.
Читайте также:
«Пришла, покаялась, всё»: зачем Пугачёвой возвращаться в Россию, и простит ли её российская аудитория
Комик-иноагент Слепаков** готов отказаться от политических песен, чтобы выступить перед россиянами на корпоративах
Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
**Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Элина Позднякова