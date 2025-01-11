Телеканалу «ТВ Центр» грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ*

Фото: iStock/utah778
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.
Согласно статье 6.21.2 КоАП РФ, телеканалу грозит административный штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток, пишет ТАСС.
Протокол касается распространения информации, которая может демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или побуждать несовершеннолетних к смене пола.
На данный момент решение о дате судебного заседания по данному делу не принято.
Читайте также:
«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за изнасилование детей
В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Протокол касается распространения информации, которая может демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или побуждать несовершеннолетних к смене пола.
На данный момент решение о дате судебного заседания по данному делу не принято.
Читайте также:
«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за изнасилование детей
В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева