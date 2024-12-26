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«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей

В США гейскую* пару посадили на 100 лет за изнасилование усыновленных мальчиков
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

ЛГБТ* пара из США Уильям и Закари Зулок, 34 и 36 лет, были приговорены к 100 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за сексуальное насилие над двумя усыновленными сыновьями. Информацию прокуратуры округа Уолтон передает The New York Post.
Мальчики, которым сейчас 12 и 10 лет, были усыновлены Зулоками через христианское агентство для детей с особыми потребностями.

Супруги создавали видимость счастливой жизни в престижном пригороде Атланты. Имели стабильный заработок, хорошие карьеры.



Однако за фасадом «идеальной семьи» скрывался кошмар. Зулоки систематически принуждали мальчиков к сексу, снимая происходящее для порно. По данным следствия, геи*-педофилы даже хвастались своим поведением в социальных сетях.

Один из друзей семьи сообщил полиции, что Закари отправил ему личное сообщение со снимками насилия.

«Я собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди», — подписал «хороший отец».
Кроме того, следователи установили, что супруги использовали социальные сети для передачи мальчиков другим людям в рамках местного педофильского круга.

Пару арестовали в 2022 году после того, как один из предполагаемых участников «круга с особыми интересами» был пойман за скачивание детской порнографии. Он сообщил следователям о Зулоках и их «деятельности». Оба гея* признали свою вину в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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#сша
«Оборонлогистика»: на борту Ursa Major после взрыва выявили пробоину 50 на 50 см
26 декабря 2024, 05:22

Фото: iStock/Dikuch

Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна.
Края пробоины были рваные. Палуба оказалась усыпана осколками.

«На судне была объявлена общесудовая тревога. (...) В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были направлены внутрь судна», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Оборонлогистики».
Судно, построенное в 2009 году, следовало под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. В «Оборонлогистике» назвали произошедшее терактом.

В результате инцидента 14 членов экипажа удалось спасти, они доставлены в порт Картахена, однако два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 морских милях от испанского берега и в 45 милях от Алжира.

Ursa Major считалось одним из крупнейших российских сухогрузов с максимальной грузоподъёмностью 9,5 тысячи тонн. На момент трагедии вес груза составлял 806 тонн.

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#теракт
#море
#инцидент
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МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев
МЧС Казахстана опубликовало список погибших при авиакатастрофе в Актау
26 декабря 2024, 04:14

Фото: iStock/Diy1

МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Среди погибших числятся: Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Тулесинов Сандибек Екибаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, её сын Жумагат Эльдар, а также Джутаева Салима Аманжоловна.

Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.

По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы, включая троих детей. Среди пассажиров находились 16 россиян (семь погибли, девять ранены), 37 граждан Азербайджана (23 погибли, 14 пострадали) и трое граждан Киргизии.

Ранее сообщалось, что стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане.

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#трагедия
#мчс
#авиакомпании
#казахстан
#смерть
#новости
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Остеопат, лечивший звезд, попался на скрытой съемке студенткок через окно
В Британии знаменитый врач Хесборг попался на слежке за переодевающимися девушками
26 декабря 2024, 03:41

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Датский остеопат Торбен Хесборг, известный своими клиентами среди оскароносных актеров и олимпийских чемпионов, арестован в Великобритании по обвинению в вуайеризме. Об этом сообщает The Standard.
Хесборга разоблачили случайно: неподалеку от женского общежития полиция заметила автомобиль с заклеенными мусорными мешками окнами. Внутри находился мужчина в черных перчатках, который оказался самим остеопатом.

При обыске машины нашли телескоп и камеру, с помощью которых Хесборг шпионил за студентками через окна их комнат.

Следствие установило, что за последние четыре года он тайно снял около 60 видео, запечатлевших девушек в момент переодевания. Под давлением улик Хесборг признал свою вину. Сейчас он находится под арестом, а судебное заседание назначено на 9 января.

Как выяснилось, Хесборг переехал в Великобританию из Дании в 1984 году, женат и имеет взрослую дочь. Среди его известных клиентов — актеры Марк Райлэнс и Мадс Миккельсен, легкоатлет Йохан Блейк и певица Беверли Найт.

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#врач
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МВД Сирии сообщило о гибели 14 и ранениях 10 силовиков в засаде в Тартусе
26 декабря 2024, 02:54

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Силы безопасности переходного правительства Сирии попали в засаду под Тартусом, где проводили операцию против сторонников бывшего режима. Как сообщает агентство SANA, 14 бойцов погибли, еще 10 получили ранения.
Министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман заявил агентству, что нападение произошло при преследовании вооруженных элементов в окрестностях Тартуса, города на средиземноморском побережье.

«При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», — сообщил министр.
Ранее, в ходе задержания высокопоставленного офицера бывшего режима, в самом Тартусе погибли девять сотрудников правоохранительных органов. Ситуация в регионе остается напряженной: в Тартусе, Латакии, Джебле и Хомсе прошли акции протеста алавитов, сопровождавшиеся столкновениями с полицией.

Для подавления беспорядков власти ввели комендантский час и отправили подкрепления в прибрежные районы, обвиняя сторонников экс-президента Башара Асада в подстрекательстве к мятежу.

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#нападение
#сирия
#смерть
#полиция
#мвд
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Бенгальский тигр порвал пожилого мужчину на ошметки
В Индии бенгальский тигр набросился на 60-летнего жителя в горах и съел его
26 декабря 2024, 02:35

Фото: iStock/Anupam Roy

В индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.
В какой-то момент Кармакар отбился от группы, и больше его никто не видел.

На следующий день в окрестностях деревни Силгхат-Сонари были обнаружены разрозненные и частично съеденные останки. По словам местных жителей, ошметки трупа могли принадлежать только Кармакару.

Сообщается, что 21 декабря убивший мужчину тигр-людоед атаковал еще одного человека, но пострадавший выжил и сейчас находится в больнице.

Возмущенные жители деревни вышли на акцию протеста у полицейского участка, обвиняя власти в неспособности обеспечить безопасность. По их словам, в регионе не создано условий для защиты как людей, так и дикой природы.

Ранее «Радио 1» передавало, как в Индии тигр кроваво разорвал и съел пенсионерку, которая работала в поле. Многие нападения хищников на пожилых людей в Индии становятся для них смертельными, в то время как молодые люди с попеременным успехом отбиваются и пытаются привлечь внимание властей к опасности в территории.

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#индия
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#тигры
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Стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане
«112»: опубликовали список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян
26 декабря 2024, 00:51

Фото: iStock/xphotoz

Список погибших и пострадавших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, стал известен. Полные данные опубликовали в Telegram-канале «112».
Среди погибших семеро человек: Рамин Агаев, Мухаммадали Еганов, Заира Атсаева, Нармина Игидова, Исмаил Исмаилов, Зинат Сайдулоев и Арби Убаев.

В числе пострадавших девять россиян: Мадина Арсбаева, Медин Джамалуллиал, Эдиев Уваисмр, Джамиля Бислиева, Джейран Арсбаева, Арби Яндаров, Кристина Евстигнеева, Заур Мамедов и Субкхонк Рахимов.

Трагедия произошла утром 25 декабря, когда самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау. На борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди пассажиров: 16 россиян, 42 гражданина Азербайджана, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии, а также один пассажир, чье гражданство уточняется.

Причины катастрофы пока неизвестны. Среди версий — столкновение с птицами или взрыв газового баллона. Ведется расследование. Сообщалось, что из-за этого Azerbaijan Airlines временно приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу.

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SHOT: «Патриот» протаранил военкомат и снес забор, затем водитель поджег авто
25 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/trikolor

В Гусь-Хрустальном водитель УАЗ «Патриот» протаранил здание бывшего военкомата и поджег свой автомобиль. Как сообщает SHOT, инцидент произошел поздним вечером 25 декабря.
По предварительным данным, 50-летний мужчина мог стать жертвой украинских мошенников. Виновник на внедорожнике снес ворота забора и врезался в двери главного входа военкомата. Затем злоумышленник поджег автомобиль и попытался скрыться, но был задержан полицией на месте происшествия.

Возгорание оперативно потушили прибывшие сотрудники МЧС. На видео в SHOT можно увидеть пылающий автомобиль и ущерб от тарана.



Сейчас мужчина дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы его поступка выясняются.

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#мчс
#автомобиль
#видео
#возгорание
#происшествия
#ущерб
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Казинформ: черный ящик потерпевшего крушение самолета нашли в Казахстане
25 декабря 2024, 21:15

Фото: istockphoto/porpeller

Черный ящик упавшего в казахстанском Актау самолета обнаружили, передает Казинформ, ссылаясь на транспортную прокуратуру республики.
«Черный ящик разбившегося самолета найден», — сказано в публикации.
Уточняется, что расшифровка начнется в ближайшее время.

Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли 38 человек. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Кроме того, они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.

В Госдуме уже прокомментировали, что Россия поможет выжившим. В настоящее время Azerbaijan Airlines не выполняет рейсы в Махачкалу и Грозный.

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#мир
#казахстан
#крушение
#самолёты
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В Госдуме прокомментировали крушение самолета в Актау
Депутат Бессараб: Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в Актау
25 декабря 2024, 20:38

Фото: istockphoto/Diy13

Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в казахстанском Актау, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что Россия своих не бросает и поможет семьям, которых коснулась трагедия.
«Годы, предшествующие сегодняшним событиям, показали, что из самых сложных ситуаций МИД наших граждан выручает, помогает. Даже в годы пандемии, когда были закрыты все аэропорты, когда было практически невозможно привезти россиян на родину, делали перевозку спецбортами», — пояснила парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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#самолет
#столкновение
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