«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей

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ЛГБТ* пара из США Уильям и Закари Зулок, 34 и 36 лет, были приговорены к 100 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за сексуальное насилие над двумя усыновленными сыновьями. Информацию прокуратуры округа Уолтон передает The New York Post.
Мальчики, которым сейчас 12 и 10 лет, были усыновлены Зулоками через христианское агентство для детей с особыми потребностями.
Супруги создавали видимость счастливой жизни в престижном пригороде Атланты. Имели стабильный заработок, хорошие карьеры.
Однако за фасадом «идеальной семьи» скрывался кошмар. Зулоки систематически принуждали мальчиков к сексу, снимая происходящее для порно. По данным следствия, геи*-педофилы даже хвастались своим поведением в социальных сетях.
Один из друзей семьи сообщил полиции, что Закари отправил ему личное сообщение со снимками насилия.
Пару арестовали в 2022 году после того, как один из предполагаемых участников «круга с особыми интересами» был пойман за скачивание детской порнографии. Он сообщил следователям о Зулоках и их «деятельности». Оба гея* признали свою вину в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
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Супруги создавали видимость счастливой жизни в престижном пригороде Атланты. Имели стабильный заработок, хорошие карьеры.
Однако за фасадом «идеальной семьи» скрывался кошмар. Зулоки систематически принуждали мальчиков к сексу, снимая происходящее для порно. По данным следствия, геи*-педофилы даже хвастались своим поведением в социальных сетях.
Один из друзей семьи сообщил полиции, что Закари отправил ему личное сообщение со снимками насилия.
«Я собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди», — подписал «хороший отец».Кроме того, следователи установили, что супруги использовали социальные сети для передачи мальчиков другим людям в рамках местного педофильского круга.
Пару арестовали в 2022 году после того, как один из предполагаемых участников «круга с особыми интересами» был пойман за скачивание детской порнографии. Он сообщил следователям о Зулоках и их «деятельности». Оба гея* признали свою вину в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева