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Россиян предупредили об активности мошенников в праздничные дни

23 февраля 2024, 10:24
Фото: istockphoto / PUGUN SJ

Фото: istockphoto / PUGUN SJ

Опрошенные RT эксперты предупредили, что в праздничные дни обычно активизируются мошенники.
Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов посоветовал россиянам быть аккуратными со скидками и акциями, связанными с праздником.

По словам эксперта, нужно особое внимание уделить выгодным предложениям, которые приходят в виде электронных писем и сообщений. В праздничные дни мошенники особенно активно действуют, отметил Липов.


Сергей Липов настоятельно рекомендует проверять правдивость предложений, и убедиться в официальности источника акции. А при покупке подарков, проверить их качество, упаковку и документы. По его словам, очень важно проверять адреса сайтов или маркетплэйсов, в которых вы собираетесь ввести свои личные и банковские данные.

Кроме того, в праздничный период можно столкнуться с такой мошеннической тактикой, как продажа фэйковых подарочных сертификатов, отметил Липов.

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«Спасают и защищают»: Кинологи рассказали о собаках на службе
Кинолог Голубев рассказал о служебных собаках
23 февраля 2024, 10:00

Сегодня в России отмечается государственный праздник – День защитника Отечества. Традиционно в этот день поздравляют всех защитников, которые несут свою службу. Бок о бок рядом с человеком трудятся четвероногие напарники-собаки. Они не только работают во многих ведомственных подразделениях России, но и помогают в службах спасения, на таможне, демонстрируя преданность и трудолюбие.

«Служебные собаки наравне с человеком несут дозорную, сторожевую, караульную службу. Они помогают спасать и защищать людей. Многие животные, как и люди, проходят медицинское обследование, тестируются и проходят обучение. Их невероятно острый слух, тонкий нюх и чутье позволяют выполнять работу, которая, порой, не под силу человеку», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Фото: Фотобанк Московской области

Чувствительное обоняние – помощник собаки

У собак невероятно чувствительное обоняние. Общая площадь обонятельных клеток у человека примерно в 40 раз меньше, чем у собаки. Это и объясняет тот факт, что животные чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Таким образом собаки мастерски могут распознавать не только взрывчатые и наркотические вещества, но и даже молекулярные маркеры различных заболеваний. Вспомним период пандемии, тогда собаки помогали людям искать ковид.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах полиция разыскивала людей, зараженных коронавирусом с помощью служебных собак, такие животные работали и в аэропорту. Также служебные собаки помогали в аэропорту Хельсинки. Специалисты рассказывали, что им удалось достичь почти стопроцентной чувствительности. Собаки справлялись лучше ПЦР-тестов.

Собаки-спасатели

Таких спасателей можно найти в МЧС, в поисковой службе Красного Креста, в других поисковых отрядах. Эти животные могут своевременно и быстро отыскать пострадавшего человека и оповестить об этом других. Они помогают не только найти человека, который, потерялся, но и спасти его из-под завалов разрушенных строений и снежными лавинами. Собаки помогаю там, где человек и техника бессильны. Бывает так, что животные – это единственный шанс на спасение.

В прошлом году после трагических последствий землетрясения в Турции, собаки-спасатели приехали на помощь со всего мира. Их главной задачей было определять, есть ли под обломками живые люди. Многие животные спасали людей, порой, ценой собственной жизни.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Собаки-полицейские

Эти собаки несут службу в правоохранительных органах и проходят специальную подготовку, чтобы помогать стражам порядка. Наверняка каждый из вас хотя бы раз встречал сотрудника полиции в метрополитене, идущего вместе с собакой. Этих животных не пугают преступники и экстремальные ситуации, они помогают не только осматривать подземный транспорт, но и участвовать в задержании преступников, если это потребуется.

Помимо метрополитена собаки работают во многих полицейских департаментах: в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульно-постовой службе, в транспортной полиции, в пограничных и военных службах.

Собаки наравне с людьми защищают, помогают и спасают людей. Многие сферы человеческой деятельно уже трудно представить без собаки-помощника. Они спасают людей из-под завалов, обнаруживают взрывчатку, помогают инвалидам, ищут людей в лесах и защищают границы.
Фото: Фотобанк Московской области

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#собаки
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#обучение
#специалисты
#полицейские
#день защитника отечества
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«Чтобы люди могли покупать»: в России увеличат цену за «метр», какое жилье станет доступнее
Минстрой предложил повысить рыночную стоимость «квадрата» в 77 субъектах
23 февраля 2024, 09:00

Фото: istockphoto.com/goncharovaia

Минстрой РФ предложил повысить норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения в 77 субъектах страны. О том, как это скажется на рынке и каким категориям граждан выгодно увеличение цены «квадрата», читайте в материале «Радио 1».

В России намерены скорректировать рост цен на жилье


В конце прошлого года на российском рынке недвижимости наблюдался рост цен. Чтобы скорректировать стоимость жилья, Минстрой РФ принял решение о повышении норматива средней стоимости 1 кв. м жилого помещения, однако к рынку в общем это не будет иметь никакого отношения, заявил «Радио 1» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«К коммерческому рынку это не имеет никакого отношения. Может теоретически в каких-то регионах подпадают под рыночную стоимость такие изменения, но это скорее случайность, нежели закономерность. Если посмотреть на примере Москвы, то цену в 175 тысяч рублей за квадратный метр найти сложно, если мы не говорим о новой квартире. Мы не можем здесь говорить про рынок. У нас цены в конце прошлого года показали небольшой рост, поэтому нужно этот вопрос скорректировать. Норматив, о котором идет речь, применяется для социальных нужд, и понятно, что существует инфляция. Все эти меры оказываются, чтобы люди могли что-то покупать. Государство будет выделять деньги из расчета этих цифр», - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет только о тех гражданах, кто получает какие-либо социальные пособия на покупку жилья из бюджета страны.

«На коммерческий сегмент рынка недвижимости это вообще никак не влияет. Это влияет только на граждан, которые получали от государства какие-то социальные деньги на приобретение жилья. Для них это хорошо, потому что им будет выделяться на покупку недвижимости больше средств. С точки зрения обычных граждан, которые просто покупают или продают недвижимость – это вообще никакого влияния не оказывает», - подчеркнул Барсуков.

Минстрой РФ предложил поднять стоимость жилья


Средняя цена квадратного метра жилого помещения будет увеличена на 3% в 77 субъектах страны. Рыночную стоимость ведомство предложило поднять уже во втором квартале текущего года. Так, средняя цена за 1 кв.м составит 100,75 тыс. рублей. При этом снижение цены квадратного метра жилья в пределах 1% запланировано в: Республике Тыва, Тульской области, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе, Севастополе и Тамбовской области, следует из документа министерства.

Отметим, что речь идет о нормативе рыночной стоимости квадратного метра, который используется только для расчета размеров социальных выплат на покупку и строительство жилья за счет федерального бюджета.

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До победы еще много работы, заявил Шойгу
Шойгу: у российской армии впереди еще много работы для достижения победы
23 февраля 2024, 06:38

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в штабе Объединенной группировки войск, что российской армии предстоит еще много работы для достижения победы. Видео с обращением главы военного ведомства опубликовано в телеграм-канале минобороны.
Глава военного ведомства вручил государственные награды за выдающиеся показатели в выполнении боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки. В церемонии также участвовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Дорогие друзья, коллеги! Искренне поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Уверен, это не последние награды. Перед нами много трудной работы. Вы проявляете достойный боевой дух, за что и были отмечены высшими государственными наградами. Ваш труд, ваш воинский подвиг оценен нашей страной. Давайте двигаться только вперед, только к победе!» — подчеркнул Шойгу, обращаясь к военнослужащим.
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В Британии провальный пуск ракеты Trident восприняли за сигнал Путину
Полковник Бриттон-Гордон: неудачный пуск ракеты подрывает британские позиции
23 февраля 2024, 06:25

Фото: iStock/3D_generator

Неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Trident» наносит ущерб военной репутации Соединенного Королевства. Эту тему затронул полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph.
По его словам, риск ядерного обмена с Россией сегодня выше, чем во времена холодной войны, и неудачный запуск МБР докажет слабость ядерного щита Великобритании.

«Если Путин решит, что Trident – пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть», – заявил он.

Бреттон-Гордон рекомендовал держать в секрете всю информацию о сбоях в системе сдерживания, чтобы не подвергать опасности оборонный потенциал.

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в Новосибирске тушат крупный пожар
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар, направлен пожарный поезд
23 февраля 2024, 06:22

Фото: iStock/Distortion_Media

В пятницу в Новосибирске произошел крупный пожар на складе, где хранились паллеты, продукты питания и металлические изделия. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В 07:03 по местному времени (03:03 мск) поступило сообщение о возгорании на складе в Кировском районе Новосибирска, расположенном на улице Петухова. Здание склада является кирпичным, одноэтажным с мансардным этажом. Склад разделен на три отсека, в которых хранились паллеты, продукты питания и металлические изделия. В настоящее время наблюдается интенсивное горение. Площадь возгорания уточняется», — говорится в официальном сообщении.
По данным главного управления МЧС, информации о пострадавших нет. На месте происшествия сформирован штаб для координации сил и действий пожаротушения. Работает усиленная группа пожарных.

«В общей сложности в ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из которых 51 человек и 14 единиц техники принадлежат МЧС России. Кроме того, на место происшествия направлен пожарный поезд», — уточнили в ГУ МЧС.
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Германия задалась вопросом цели операции ЕС в Красном море
В Европейском парламенте задались вопросом цели ЕС в операции на Красном море
23 февраля 2024, 06:11

Фото: iStock/Iri-s

Депутат Европарламента от Германии Озлем Демирель подняла вопрос о целях операции Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES в Красном море. Обращаясь к генеральному директору Европейской дипломатической службы Жозепу Борелю, евродепутат Демирель спросила, можно ли использовать опыт, полученный в ходе этой операции, для наступательных операций . Об этом сообщает «Лента.ру».
«По решению государств-членов ЕС 8 февраля 2024 года военная операция EUNAVFOR ASPIDES будет направлена в Красное море для защиты грузовых судов в тесном сотрудничестве с операцией "Страж процветания". Предполагается, что это задание будет носить оборонительный характер», – приводит издание ее слова.

В этом контексте Демирель спросила Бореля о применении уроков, полученных в ходе операции. «Могут ли эти данные быть использованы и для наступательных операций?» – уточнила он.

Ранее были сообщения, что ЕС начнет операцию EUNAVFOR ASPIDES в Красном море 19 февраля для защиты судоходства от гуситских атак. По словам высопоставленного представителя ЕС, операция должна был начаться в понедельник и продлиться один год.

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#хуситы
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Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США
Президент Нобоа: Эквадор не передал США оружие РФ из-за конфликта на Украине
23 февраля 2024, 06:07

Фото: iStock/DC_Colombia

Эквадор отменил отправку устаревшего российского вооружения в США из-за ситуации на Украине, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу CNN.
Президент подчеркнул, что Эквадор не желает вовлекаться в конфликт, поэтому принято решение приостановить передачу оружия.

Он также отметил, что не был проинформирован о намерении американской стороны направить полученное вооружение на Украину, и признался, что был удивлен, узнав об этом.

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#вооружение
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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
23 февраля 2024, 05:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал поздравления согражданам в честь Дня защитника Отечества в своем видеообращении. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот праздник является одним из наиболее уважаемых в стране, подчеркнув, что День защитника Отечества всегда отмечается в широком кругу, во всех сферах жизни и в каждом уголке России.

Президент отметил, что россияне гордятся своей армией и флотом, подчеркнув их боеготовность как гарантию безопасности страны.

Кроме того, в ходе видеообращения президент признал участников Специальной военной операции на Украине истинными героями России, отметив их борьбу за правду и справедливость.

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Финляндия заявила о вероятности открытия границ с Россией
МИД Финляндии: граница с Россией останется закрытой
23 февраля 2024, 05:53

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия вряд ли будет возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает Yle.
Она отметила, что пока позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась.

Ранее финская сторона заявляла о планировании закрытия двух КПП на границе с Россией.

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