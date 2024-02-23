Россиян предупредили об активности мошенников в праздничные дни

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Опрошенные RT эксперты предупредили, что в праздничные дни обычно активизируются мошенники.
Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов посоветовал россиянам быть аккуратными со скидками и акциями, связанными с праздником.
По словам эксперта, нужно особое внимание уделить выгодным предложениям, которые приходят в виде электронных писем и сообщений. В праздничные дни мошенники особенно активно действуют, отметил Липов.
Сергей Липов настоятельно рекомендует проверять правдивость предложений, и убедиться в официальности источника акции. А при покупке подарков, проверить их качество, упаковку и документы. По его словам, очень важно проверять адреса сайтов или маркетплэйсов, в которых вы собираетесь ввести свои личные и банковские данные.
Кроме того, в праздничный период можно столкнуться с такой мошеннической тактикой, как продажа фэйковых подарочных сертификатов, отметил Липов.
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По словам эксперта, нужно особое внимание уделить выгодным предложениям, которые приходят в виде электронных писем и сообщений. В праздничные дни мошенники особенно активно действуют, отметил Липов.
Кроме того, в праздничный период можно столкнуться с такой мошеннической тактикой, как продажа фэйковых подарочных сертификатов, отметил Липов.
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Дана Игумнова