Зампред Общественной палаты МО Дмитриева рассказала про ситуацию с наблюдателями

Фото: МИСК МО
В марте 2024 года в России состоятся восьмые по счету выборы главы государства. Россияне смогут отдать свой голос за будущего президента России в избирательных участках или поучаствовать в голосовании дистанционно. Некоторые избиратели смогут проголосовать досрочно, посетив ближайший избирательный участок. Предварительно проголосовать можно будет, в том числе за рубежом.
Досрочно проголосовать на выборах главы государства, если избиратель находится на территории России, можно будет с 25 февраля по 14 марта. Проголосовать досрочно на избирательных участках смогут жители отдаленных и труднодоступных территорий.
Точные даты предварительного голосования в таких местах определяет региональная избирательная комиссия и они могут отличаться от официального диапазона. Узнать адрес подходящего избирательного участка можно в избирательной комиссии региона проживания. Контакты избирательных комиссий всех субъектов РФ можно найти на сайте ЦИК России.
Заместитель председателя общественной палаты Подмосковья, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева в эфире «Радио 1» рассказала про текущую ситуацию с наблюдателями.
Напомним, основное голосование на выборах президента России пройдет в этом году с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 часов вечера по местному времени. В эти же дни можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования. Дистанционное голосование будет доступно в 29 регионах страны.
Читайте также:
Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами
Подмосковные информаторы оповестили о выборах президента уже более 1,6 млн человек
ЦИК расширила возможности наблюдения за дистанционным голосованием
Точные даты предварительного голосования в таких местах определяет региональная избирательная комиссия и они могут отличаться от официального диапазона. Узнать адрес подходящего избирательного участка можно в избирательной комиссии региона проживания. Контакты избирательных комиссий всех субъектов РФ можно найти на сайте ЦИК России.
«Степень готовности максимальная, и сейчас мы отрабатываем уже экспертные контуры. Сегодня Общественная палата Московской области подписала соглашение с политическими партиями о наблюдении за выборами президента Российской Федерации на площадке Московской областной Думы. Накануне мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с крупнейшими институтами гражданского общества, общественными организациями, студенческими средами для того, чтобы быть в едином конструктивном информационном облаке для повышения легитимности процесса.», — заявила Дмитриева.Касаемо общественных наблюдателей, наблюдатели от субъекта общественного контроля, общественные палаты, качественно отличаются от других наблюдателей, поскольку они представляют гражданское общество, а не конкретного кандидата или политическую партию. Они всегда независимы и не предвзяты в своей оценке. Общественные наблюдатели появились с 2018 года благодаря внесению поправок в федеральный и региональный закон.
Напомним, основное голосование на выборах президента России пройдет в этом году с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 часов вечера по местному времени. В эти же дни можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования. Дистанционное голосование будет доступно в 29 регионах страны.
Читайте также:
Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами
Алина Юрчак