Телеведущая Андреева рассказала, что знает содержание своего некролога

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Телеведущая Екатерина Андреева, которая является лицом новостного эфира Первого канала, ответила на вопрос о смерти.
Его задали во время интервью на YouTube. У телеведущей спросили, думала ли она о том, как люди будут вспоминать её после смерти и что будет написано в некрологе, пишет «Стархит».
По словам Андреевой, она может быть сентиментальной и даже расплакаться. Не так давно телеведущая расплакалась, когда готовила подводку к сюжету о волонтерах.
Ранее сообщалось, что участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свою смерть ради денег. Об этом сообщает издание «Стархит».
В течение нескольких дней в сети активно обсуждалась новость о смерти Янголенко. Были даже опубликованы фотографии якобы с её похорон. Однако позднее девушка в своём личном блоге написала, что жива, а ненастоящая смерть была частью социального проекта, в котором она приняла участие.
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«Я видела некрологи на дикторов советского телевидения. Поэтому я думаю, что примерно вот так же и будут говорить»,-ответила на вопрос Екатерина Андреева.
Ранее сообщалось, что участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свою смерть ради денег. Об этом сообщает издание «Стархит».
В течение нескольких дней в сети активно обсуждалась новость о смерти Янголенко. Были даже опубликованы фотографии якобы с её похорон. Однако позднее девушка в своём личном блоге написала, что жива, а ненастоящая смерть была частью социального проекта, в котором она приняла участие.
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Мария Фирсова