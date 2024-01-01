Жора Крыжовников сделал намек на второй сезон «Слова пацана»

Фото: istockphoto/Darwin Brandis
Жора Крыжовников намекнул поклонникам сериала, что шоураннеры начали обсуждать второй сезон «Слово пацана».
Режиссер Жора Крыжовников сделал намек, что шоураннеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» говорят о втором сезоне проекта. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Ранее Андрей Золотарев говорил, что историй героев сериала хватит на два сезона. По словам сценариста, сериал рассказывает историю о том, что зло всегда возвращается злом.
Премьера сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась в декабре. Проект стал главным культурным событием конца 2023 года в стране.
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«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — такую подпись Крыжовников под совместным снимком.
Премьера сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась в декабре. Проект стал главным культурным событием конца 2023 года в стране.
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Мария Фирсова