Телеведущая Даника Мэйсон вышла в эфир с Олимпиады пьяной и стала популярной
Австралийская телеведущая Даника Мэйсон вышла в прямой эфир с Олимпиады в нетрезвом состоянии и стала знаменитой в соцсетях. Об этом сообщает BBC News.
Ведущая спортивных новостей телеканала Nine Network во время включения из Италии запиналась, растягивала слова и смеялась. В эфире она пыталась рассказать о ценах на кофе, однако допустила путаные фразы. Коллеги в студии не стали скрывать смеха.
Фрагмент трансляции быстро разошёлся в интернете. Часть пользователей раскритиковала журналистку за непрофессионализм, другие отнеслись к ситуации с юмором. Инцидент прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, предположив, что на состояние телеведущей могла повлиять смена часовых поясов.
Позже Мэйсон публично извинилась. В эфире она заявила, что берёт на себя полную ответственность и признала, что не должна была появляться на работе в таком состоянии.
