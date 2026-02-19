Sky: задержание британского принца Эндрю стало первым таким случаем за 500 лет
Задержание экс-принца Эндрю стало первым подобным случаем почти за 500 лет, когда арестовали брата или сестру британского монарха. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на журналиста Аластера Брюса.
По его словам, последний аналогичный эпизод произошёл в 1554 году. Тогда задержали Елизавету I, которая на тот момент являлась сестрой королевы Марии I. Её арестовали по подозрению в поддержке протестантского заговора против брака Марии с королём Испании Филиппом II.
Телеканал также напомнил, что в современной истории наиболее серьёзные проблемы с законом среди членов королевской семьи возникали у принцессы Анны, сестры нынешнего короля Карла III. В 2002 году её собака напала на двух мальчиков, после чего принцесса признала вину, выплатила штраф и компенсацию пострадавшим.
Читайте также: