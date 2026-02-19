Sky: задержание британского принца Эндрю стало первым таким случаем за 500 лет

19 февраля 2026, 16:35

Задержание экс-принца Эндрю стало первым подобным случаем почти за 500 лет, когда арестовали брата или сестру британского монарха. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на журналиста Аластера Брюса.