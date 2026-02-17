Пропажу британки в ЮАР связали с колдовским ритуалом

17 февраля 2026, 20:49

Пропавшую в ЮАР британку могли убить во время ритуала мути

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В сентябре 2025 года в южноафриканской провинции Квазулу-Натал при неясных обстоятельствах исчезла 71-летняя туристка из Великобритании Лорна Максорли. Об этом сообщает «Лента.ру».