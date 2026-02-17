Пропажу британки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
В сентябре 2025 года в южноафриканской провинции Квазулу-Натал при неясных обстоятельствах исчезла 71-летняя туристка из Великобритании Лорна Максорли. Об этом сообщает «Лента.ру».
После опроса местных жителей появилась версия, что женщина могла стать жертвой ритуального убийства, связанного с мути — южноафриканской практикой по которой для изготовления сильнодействующих снадобий могут использоваться различные ингредиенты, включая, по некоторым представлениям, части человеческого тела. Однако полиция эту гипотезу не подтвердила и 4 октября прекратила поиски. Ни следов, ни останков не нашли.
Квазулу-Натал нередко называют одним из центров мути. Здесь сангомы и иньянги готовят зелья из множества компонентов — от растительных экстрактов до частей животных. Эксперт по зулусской культуре Джейкоб Сабело Нтшангасе отметил, что в этом регионе случаи исчезновения людей иногда связывают с ритуалами, которые приписывают отдельным иньянгам.
